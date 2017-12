Transportsector voortaan grootste vervuiler in VS EB

14u38

Bron: ANP, Bloomberg 0 REUTERS Milieu Energiecentrales zijn niet langer de grootste vervuilers in de Verenigde Staten. Die twijfelachtige eer komt nu de transportsector toe. Het is voor het eerst in veertig jaar tijd dat de energiesector niet als de grootste uitstoter van CO2 te boek staat.

Volgens de Amerikaanse energie-autoriteit EIA, die met de data kwam, komt de verschuiving op de ranglijst niet doordat auto's, boten, treinen, vliegtuigen en vrachtwagens meer CO2 zijn gaan uitstoten. Het is vooral de duurzaamheidsslag die de energiesector heeft ingezet, die voor een ommekeer zorgde.

Onder meer de inzet van kolen bij de opwekking van energie is drastisch beperkt. In de afgelopen tien jaar is hier sprake van een daling met circa een derde. Daartegenover wordt meer gebruik gemaakt van duurzame initiatieven als zonne- en windenergie. Ook wordt vaker gas gebruikt voor het opwekken van stroom.