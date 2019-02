Tot 2,5 jaar cel voor verantwoordelijke bedrijfsleiders van grootste ecologische ramp ooit in Hongarije jv

04 februari 2019

De verantwoordelijken van het bedrijf dat in 2010 een ecologische ramp veroorzaakte in Hongarije, zijn veroordeeld tot straffen die oplopen tot 2,5 jaar cel.

Een lek in een opslagreservoir van een aluminiumfabriek in Ajka, zo'n 160 kilometer ten westen van Boedapest, veroorzaakte op 4 oktober 2010 de grootste ecologisch ramp ooit in het land. Naast de tien doden en meer dan 100 gewonden werd ook meer dan 800 hectare landbouwland overspoeld met een laag rood slib van enkele millimeters tot meer dan 20 centimeter.

Een rechtbank in Györ achtte de voormalige directeur, Zoltan Bakonyi, en negen medewerkers, onder meer schuldig aan dood door schuldig verzuim.

Bakonyi kreeg 2,5 jaar cel. Zijn adjunct kreeg twee jaar. Zeven anderen kregen voorwaardelijke straffen. Vijf werden vrijgelaten.

Tijdens een eerste proces in 2016 werd iedereen vrijgesproken, maar het OM was in beroep gegaan en het proces moest opnieuw gedaan worden voor een rechtbank van eerste aanleg. Beroep is dus opnieuw mogelijk.