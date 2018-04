Tot 100 stukjes plastic in gemiddelde maaltijd Redactie

11 april 2018

12u47

Bron: IPS 4 Milieu Een gemiddeld bord eten kan tot ruim honderd sporen van plastic bevatten. Die zijn niet alleen afkomstig van de groenten of vis op het bord, maar ook in belangrijke mate uit huisstof.

Dat huisstof veel minuscule stukjes plastic bevat, is al langer bekend. De deeltjes zijn afkomstig van de slijtage van synthetische materialen in huis, variërend van microvezeldoekjes en meubilair tot speelgoed en kleding.

Wetenschappers van de Heriot-Watt University in Edinburgh wilden nagaan in welke mate dat plastic ook in onze voeding terechtkomt. Ze plaatsten daarom in verschillende huizen petrischalen met kleverige stofvallen naast de borden op tafel.

Na een maaltijd van 20 minuten werden de schaaltjes geanalyseerd en werden tot 14 plasticdeeltjes ontdekt. Op het veel grotere eetbord moeten dus tot 114 deeltjes terechtkomen, concluderen de wetenschappers. Dat betekent dat een gemiddeld persoon over een heel jaar 13.731 tot 68.415 deeltjes plastic binnenkrijgt.

Zeedieren

Microplastics worden nog steeds vooral als een probleem voor de oceanen gezien. De wetenschappers gingen daarom ook na hoeveel microplastic er te vinden is een doorsnee mossel en ontdekten gemiddeld 2 partikels per exemplaar. De inname via huisstof ligt dus waarschijnlijk veel hoger dan die via zeevruchten.

“Deze resultaten zijn voor veel mensen verrassend, omdat we verwachten dat de inname van microplastic via zeedieren veel hoger is dan via huisstof”, zegt Ted Henry, hoofdauteur van de studie en milieutoxicoloog aan de Heriot-Watt University. “We weten nog niet waar de partikels in het huisstof vandaan komen, maar ze zijn naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van binnen het huis zelf of de ruimere omgeving.”

Alarmsignaal

Voor Julian Kirby van de milieuorganisatie Friends of the Earth is de studie een zoveelste alarmsignaal voor beleidsmakers om het plasticverbruik een halt toe te roepen. “Plastic microvezels in ons huisstof - en in de lucht die we inademen - zijn afkomstig van autobanden, tapijten en meubels, maar ook uit onze kledij, zoals fleecejassen. Ze geven allemaal kleine stukjes plastic af naarmate ze verslijten”, zegt hij.

“We roepen de overheid dringend op om een actieplan tegen de plasticvervuiling op te stellen en onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijke gevolgen van de vervuiling voor de volksgezondheid.”