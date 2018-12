Topmerken uit modewereld bereid steentje bij te dragen aan strijd tegen klimaatopwarming jv

Bron: belga 0 Milieu Grote actoren uit de internationale modewereld en topmerken als Burberry, Adidas en H&M hebben zich in Katowice, waar momenteel de VN-conferentie over het klimaat COP24 plaatsvindt, geëngageerd om hun afdruk op het klimaat te verkleinen.

Dat engagement is, onder VN-auspiciën, vastgelegd in het 'Charter van de mode-industrie voor klimaatactie'. Het Charter is ondertekend door 43 grote spelers uit de modewereld, waaronder Adidas, Burberry, Esprit, Guess, Gap, Hugo Boss, H&M Group, Inditex, Kering Group, Levi Strauss & Co en Puma. Ook bedrijven uit de textielindustrie wereldwijd, logistiek bedrijf Maersk en de ngo WWF International spannen zich voor de kar.

Het Charter, waartoe later nog anderen zich kunnen bekennen, erkent de cruciale rol die de wereld van de mode speelt voor het klimaat en stelt zich hetzelfde doel voor ogen als het klimaatakkoord van Parijs.

Concreet engageert de mode-industrie zich tot een reductie tegen het jaar 2030 met 30 procent van haar uitstoot van broeikasgassen. Tegen 2050 wil de industrie door het decarboniseren van haar productie, de keuze voor duurzaam en ecologisch materiaal, koolstofarm vervoer en andere maatregelen koolstof-neutraal zijn.



Om ervoor te zorgen dat die toezeggingen geen dode letter blijven, worden zes werkgroepen opgericht om nauwlettend toe te kijken op de diverse stappen in de uitvoering van de klimaatstrategie.