Toekomstbouwer Jenny De Laet: “Energiebesparing doe je voor het klimaat én je budget.”

24 mei 2019

Jenny De Laet is een energiebom. Ze schreef twaalf boekjes over inheemse vogels en doet universitair onderzoek naar mussen en mezen. Haar tweede grote passie is de strijd tegen energieverspilling. “De natuur is altijd een grote liefde geweest in mijn leven, van toen ik klein was. Sinds ik besef hoe onze leefwereld bedreigd wordt door de klimaatopwarming, zet ik me ook voor dat thema in. Ik ben niet het type dat de armen laat zakken en aan de kant gaat staan. Dus doe ik in mijn eigen leven wat ik kan en help ik andere mensen om dat ook te doen.”

Je bent 65 jaar, maar nog heel energiek en druk bezig.

Jenny De Laet: “Ik combineer vrijwilligerswerk als wetenschappelijk onderzoeker in de biologie met een deeltijdse job bij ABLLO, een natuur- en milieuorganisatie. In 2021 ga ik met pensioen. Het is van moeten, want ik heb geen zin om te stoppen. Ik doe het allemaal veel te graag. Ik prijs me gelukkig dat ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken. En dat ik hopelijk een klein beetje het verschil kan maken.”

Vlaamse vogelliefhebbers kennen je van de boekenreeks ‘Vogels rondom ons’.

“Van 1988 tot 2004 ben ik thuis gebleven, voor de kinderen. In die periode heb ik een stuk of twaalf boekjes geschreven over vogels en hun gedrag. Als ik met pensioen ga, krijg ik misschien weer tijd om ze nog eens bij te werken.” (lacht)

Een groot deel van je tijd gaat naar de strijd voor het klimaat.

“Om de klimaatopwarming af te remmen, moeten we de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk terugschroeven. Dat wil zeggen: minder fossiele brandstoffen verbranden. Daar kan elk huishouden zijn steentje toe bijdragen.”

Helpt het om groene stroom te kopen?

“Dat is zeker. Groene stroom wordt geproduceerd met onder andere windmolens, zonnepanelen en waterkracht. Een eerste stap om in je huishouden minder CO2 uit te stoten, zou dus kunnen zijn: overstappen naar een leverancier van ‘echte’ groene energie. Nu worden er bijvoorbeeld nog te veel elektrische wagens opgeladen op grijze stroom.”

Het valt op dat je het daarbij niet vaak over technologie hebt, maar vooral over kleine gedragsveranderingen en betaalbare ingrepen.

“Oh, maar ik heb niets tegen technologie. Thuis hebben we in stappen geïsoleerd (dak, muren, ramen) en geïnvesteerd in een speksteenkachel met een hoog rendement en eenverwarmingsketel die op pellets draait. Die laatste produceert warmte wanneer het vriest en de kachel niet voldoende is. Maar ik besef goed dat niet iedereen het geld heeft om daarin te investeren. Veel mensen kunnen zich zelfs geen dakisolatie of isolerend glas veroorloven. Die mensen wil ik graag helpen bezuinigen. Dat kan met een handvol tips en kleine investeringen.”

Laat ons beginnen met de verwarming. Hoe bespaar je daarop als je niet meteen het geld hebt voor dure energiebesparende investeringen?

“Draai je thermostaat niet hoger dan 20°C. Zet hem een uur voor bedtijd al lager. En laat hem ’s nachts op ongeveer 15°C staan. Als je hem helemaal afzet, moet je ’s morgens harder stoken om de temperatuur weer hoog genoeg te krijgen.”

En wat als je toch een klein beetje geld kunt investeren?

“Je verwarmingsbuizen isoleren is niet duur. Radiatorfolie kost ook niet veel. Die folie bevestig je achter de radiator. Ze kaatst de warmte terug in de kamer. Als je nog geen ramen met isolerend glas hebt, houdt een dik gordijn de warmte binnen en de koude buiten.”

Elektriciteit is een tweede grote kostenpost.

“Ook daar kan je met weinig middelen al veel doen. Springt er een gloeilamp of een spaarlamp? Vervang hem door een led-lamp. Die kost wat meer, maar verbruikt véél minder. Doof de lichten als je niet in de kamer bent. En voorkom sluimerverbruik. Dat kan je doen door stekkerdozen met een schakelaar te gebruiken, die je elke avond uit zet.”

Veel mensen hebben een elektrische boiler voor warm water.

“Dat is ook een slokop. Mijn advies: zet hem niet hoger dan 60°C. Als je boiler met een stekker in het stopcontact zit, kan je er ook een timer op plaatsen. Die stel je dan zo in dat hij alleen warm water produceert als je er nodig hebt. ’s Morgens en ’s avonds, bijvoorbeeld.”

Simpel, maar je moet het weten. Waar vind ik nog tips?

“Met ABLLO hebben we een Wijze(r)Energie gemaakt. Dat is een papieren waaier met allemaal gedragstips en kleine investeringstips om te besparen op elektriciteit, verwarming en water. Bij elke tip zie je hoeveel de investering ongeveer kost en hoeveel euro je er per jaar gemiddeld mee bespaart. Wie dat wil, kan via EnergieID, onder de groep ABLLO, ook maandelijks zijn meterstanden doorgeven. Je krijgt dan gratis een Wijze(r)Energie en je kunt je eigen besparingen tot op de euro opvolgen. Je vindt info over onze Wijze(r)Energie op www.abllo.be/energiewijzer.”

En dat werkt?

“We hebben deelnemers die tot 40% besparen. Zelfs mensen met weinig geld, die sowieso al weinig verbruiken, kunnen hun energiefactuur nog met 10 tot 20% verminderen.”

Je blijft hoopvol voor de toekomst?

“Ja! Je gedrag veranderen is niet gemakkelijk, maar het kan. De winst is dubbel: je doet iets voor de planeet en je energiefactuur daalt.”

Helemaal CO2-neutraal leven, gaat dat ooit lukken?

“Ik denk het niet. Maar we kunnen wel de natuur te hulp roepen om dat deels te compenseren. Bomen en planten houden fijn stof vast, waardoor mensen vrijer kunnen ademen. Ze zorgen ook voor afkoeling, zeker in de stad. En ze nemen CO2 op en zetten dit om in zuurstof. De natuur speelt dus een belangrijke rol in de klimaatstrijd.”

