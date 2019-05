Groene energie Gesponsorde inhoud Toekomstbouwer Jan Arends: “We kunnen CO2 ook opvangen en hergebruiken.” Aangeboden door Eneco

23 mei 2019

08u00 0 Milieu Rare beestjes, die bacteriën. Met een beetje hulp van de wetenschap doen ze fantastische dingen. Zoals een handje toesteken in de strijd tegen de klimaatopwarming. Zou het bijvoorbeeld niet handig zijn als we al die dekselse CO2 niet alleen konden opvangen, maar ook omzetten tot iets nuttigs? Precies dat onderzoekt biotechnoloog Jan Arends bij CAPTURE, een innovatieplatform dat een brug slaat tussen het laboratorium en de industrie.

Je deed aan de UGent onderzoek naar bacteriën. Boeiend?

Jan Arends: “Zeer boeiend. Ik heb mijn doctoraat gemaakt over bacteriën die leven in een omgeving zonder zuurstof, zoals de modder van een vijver. Je kunt die gebruiken om elektriciteit te maken. Het zou een bron van hernieuwbare energie kunnen zijn, maar voorlopig is het commercieel niet haalbaar.”

Je hebt ook het omgekeerde gedaan: elektriciteit toedienen aan bacteriën.

“Ook dat waren bacteriën uit een zuurstofloos milieu, maar een andere soort. Het mooie is dat ze dan CO2 uit de lucht beginnen te halen. Die CO2 zetten ze om in acetaat. Die stof kan je dan weer gebruiken om brandstof of plastics mee te maken.”

En zo gebruik je bacteriën om een broeikasgas om te zetten in een nuttig product?

“Zo is dat. Alleen is het erg moeilijk om een laboratoriumopstelling op grote schaal toe te passen, in fabrieken. Daarom hebben Gentse onderzoekers CAPTURE opgericht. Dat innovatieplatform werkt rond het hergebruiken van drie afvalstoffen: afvalwater, plastics en CO2. Rond die thema’s verzamelen we verschillende onderzoeksinstellingen en betrokken partijen, om mensen op te leiden, bedrijven te begeleiden en industriële toepassingen te ontwikkelen. Briljante ideeën hebben weinig zin als ze het laboratorium niet uit raken.”

Bij staalfabriek ArcelorMittal in Gent is het wel al bijna zo ver.

“Tegen eind 2020 staat daar inderdaad een nieuwe installatie. Die zet koolstofhoudende gassen, die vrijkomen bij de productie van staal, om in bio-ethanol. Ook dat kan je, net als acetaat, als grondstof gebruiken voor de productie van brandstof of plastics. Tegelijk wordt de koolstofuitstoot teruggedrongen. Per ton geproduceerde bio-ethanol realiseren ze een besparing van twee ton CO2.”

Staalfabrieken zijn grote vervuilers en de oorzaak van veel CO2-uitstoot. Sommige mensen vinden dat ze geen plaats meer hebben in Europa.

“ArcelorMittal stoot ongeveer 1,6 ton CO2 uit om 1 ton staal te maken. Elders in de wereld is dat 2 à 2,7 ton CO2. Het zou dus een averechts effect hebben om die productie te verhuizen. CO2 kent geen grenzen. Ik denk dat de hele staalindustrie met belangstelling kijkt naar wat er hier in België gebeurt.”

Zijn er nog manieren om CO2 op industriële schaal te hergebruiken?

“Ja hoor. Veel hangt af van de locatie. Stel dat je een brouwerij of een frisdrankfabriek bouwt naast een fabriek die CO2 uitstoot. Dan zou je die CO2 kunnen zuiveren en gebruiken om prik in je cola of je bier te stoppen.”

Er zijn ook al bedrijven die CO2 opslaan in stenen voor de woningbouw.

“Dat gebeurt zelfs al in Vlaanderen. Ze kunnen die CO2 dan bijvoorbeeld uit hun eigen uitstoot halen.”

Welke rol speelt groene energie in dit hele verhaal?

“Een belangrijke rol. Om CO2 te capteren en op te slaan, gebruiken we geen fossiele energie, maar energie die op een duurzame manier geproduceerd is. Anders is het dweilen met de CO2-kraan open.”

Sommige mensen geloven niet dat ze zelf het verschil kunnen maken. Ze stellen al hun hoop op de wetenschap om de oplossing te vinden.

“Dé oplossing bestaat niet. We zullen tientallen oplossingen nodig hebben. En de wetenschap alleen zal niet volstaan. We moeten ook minder CO2 uitstoten. Dat wil niet zeggen dat we slechter moeten leven, maar wel anders.”

Bijvoorbeeld?

“Het is een gek idee om Braziliaans regenwoud te kappen om soja te kweken, die dan met vervuilende schepen naar hier wordt gebracht om onze koeien te voeden. Met de uitstoot van een staalfabriek kunnen we misschien ooit eiwitten maken, als alternatief voor die soja.”

Heb jij zelf je gedrag veranderd?

“Ik eet minder vlees dan vroeger en verplaats me zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer. De trein heeft soms vertraging, maar dat vind ik minder erg dan in de file staan. Als de overheid duurzaamheid serieus neemt, moet ze investeren in het openbaar vervoer. En niet de laatste trein afschaffen, zodat de mensen niet meer thuis geraken na een avondje uit.”

