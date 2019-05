Groene energie Gesponsorde inhoud Toekomstbouwer Geert Gisquière: “Onder 10.000 km per jaar is autodelen goedkoper dan een eigen wagen.” Aangeboden door Eneco

23 mei 2019

08u00 0 Milieu Delen is het nieuwe hebben, zeggen ze. Je kan het tegenwoordig zo gek niet bedenken of je kan het met anderen delen in plaats van zelf te kopen. Autodelen is al helemaal ingeburgerd in de meeste Belgische steden. Deelplatformen schieten er als paddenstoelen uit de grond en bijna 180.000 Belgen maken er gebruik van. Steeds meer van die deelauto’s rijden bovendien elektrisch. Ook Geert Gisquière van cambio Vlaanderen bouwt mee aan de toekomst van elektrische deelwagens.

Cambio was dé autodeelpionier in ons land. Hoe gaat het vandaag?

Gert Gisquière: “We blijven groeien, met 20 procent per jaar. In Vlaanderen hebben we nu 20.000 gebruikers voor 700 deelauto’s in 30 steden en gemeenten. Met cambio Brussel en Wallonië erbij zijn er 1.300 deelauto’s.”

Voor wie is een deelauto interessant?

“Als je minder dan 10.000 kilometer per jaar rijdt, is autodelen goedkoper dan een eigen wagen.”

De bedoeling van autodelen is minder verkeer. Lukt dat?

“Per cambio-auto die erbij komt, verdwijnen er 13 privéwagens van de weg. Omdat de eigenaars hun auto van de hand doen of geen nieuwe meer kopen. Voor de meeste cambio-gebruikers is de deelwagen de enige auto die ze gebruiken. Ze rijden ook minder met de auto en gebruiken vaker de fiets of het openbaar vervoer.”

Een eigen wagen is altijd beschikbaar. Een cambio moet je reserveren.

“Je moet wat meer plannen. Maar dat valt goed mee. Een kwart van de reserveringen gebeurt zelfs minder dan één uur voor het vertrek.”

De elektrische auto komt op. Hoe zit dat bij cambio?

“Onze eerste elektrische wagen dateert van 2012. Op dit moment telt onze elektrische vloot 30 wagens.”

Die groei gaat blijkbaar niet zo snel?

“Dat valt best mee. Het aandeel elektrische wagens in onze vloot is veel groter dan het gemiddelde in Vlaanderen. Elektrisch rijden is de volgende stap in het autodeelverhaal, daarvan zijn we overtuigd. Maar een aantal factoren remmen die evolutie wat af. Voor de chauffeur is het wennen. De batterij van de huidige wagens volstaat voor de meeste ritten van onze gebruikers, maar heel lange ritten zijn nog niet mogelijk. Ook de automatische versnellingsbak schrikt sommige mensen af. Daarom organiseren we proefsessies, zodat je het eens kunt proberen. Dan merk je snel dat automatisch rijden heel comfortabel is, zeker in de stad of de file.”

Nog hinderpalen?

“Elektrische auto’s zijn nog duur. Elektrisch opladen is goedkoper dan diesel of benzine tanken, maar dat compenseert de aankoopprijs nog niet. Hopelijk worden elektrische wagens snel betaalbaarder. In afwachting bieden wij ze wel aan hetzelfde tarief aan als de ‘klassieke’ wagens.”

Opladen gebeurt bij jullie vooral aan openbare laadpalen.

“Dat is momenteel de grootste struikelsteen. We zouden sneller willen groeien, maar het aantal laadpalen groeit niet snel genoeg mee. Ofwel moeten autodeelplatformen de toestemming krijgen om zelf netwerken van laadpalen uit te bouwen op het openbaar domein, ofwel moet de overheid dit organiseren. De tweede optie lijkt mij de meest logische, zeker als ook meer privéauto’s elektrisch worden. Niet iedereen zal thuis kunnen opladen. Dat lijkt mij de grootste uitdaging voor elektrisch autorijden in het algemeen: hoe gaan we al die auto’s laden?”

Het liefst gebeurt dat uiteraard ook met groene stroom, zodat de cirkel rond is.

“Elektrisch rijden heeft natuurlijk weinig zin als je de elektriciteit ervoor produceert met fossiele brandstoffen. Maar dat loopt wel los, denk ik. Er zal steeds meer groene stroom op de markt komen om de laadpalen te bevoorraden.”

Er zijn de laatste jaren veel nieuwe autodeelplatformen bijgekomen. Die gaan wel meteen helemaal elektrisch.

“Dat klopt, autodeelplatformen als Zen Cars, Partago en Batmobiel zijn gestart met alleen elektrische wagens. Zen Cars heeft vooral auto’s in Brussel. Het mag daar zijn eigen laadpalen plaatsen. Partago en Batmobiel zijn ontstaan in Gent. In die stad is de afspraak dat per laadpaal één laadpunt voor autodelen bestemd is en één voor openbaar gebruik. Bij cambio is de elektrificatie een geleidelijk verhaal.”

Ben je blij met die nieuwe collega’s?

“Alle initiatieven die autodelen mee op de kaart zetten, zijn welkom. Als ze maar helpen om de maatschappelijke doelstellingen te realiseren: alleen gebruik maken van de auto als het nodig is en zo het aantal auto’s op de weg verminderen.”

