TIME maakt met 3,4 biljard LEGO-blokjes een pijnlijke realiteit duidelijk

24 april 2018

15u24

Bron: TIME Magazine 0 Milieu Dat er veel plastic afval in onze oceanen drijft, dat wist je vast wel al. Maar in welke mate de zeeën vervuild zijn, daar kunnen we ons meestal weinig bij voorstellen. Tot nu, want TIME Magazine goot de cijfers in een pijnlijk duidelijk beeld.

De laatste decennia is het gebruik van plastic vertwintigvoudigd. Bijna een derde van dat materiaal wordt niet correct opgeruimd en eindigt uiteindelijk als vervuilend afval. Vaak komt dat vuilnis in onze oceanen, zeeën en waterlopen terecht, waar het problemen creëert voor onze biodiversiteit. Zo drijft er een berg plastic in de Grote Oceaan van 80.000 ton. Het afval troept samen en neemt een oppervlakte van meer dan 1,5 miljoen vierkante kilometer in beslag. En die omvang zal alleen maar toenemen, want er wordt verwacht dat het gebruik van plastic in de komende twee decennia nogmaals zal verdubbelen.

Ook wordt er geschat dat amper 9 procent van al het plastic materiaal momenteel gerecycleerd wordt. Dat blijkt uit een onderzoek dat onlangs gepubliceerd werd in het vakblad Science Advances. Een ander onderzoek uit 2015 berekende dat ieder jaar 8 miljoen ton van de kunststof in de oceanen wordt gedumpt. Ieder jaar sterven maar liefst 100 miljoen zeedieren aan die vervuiling.

Wolkenkrabbers

Het pijnpunt was dit jaar het thema van Earth Day, een dag waarop de aandacht gevestigd wordt op vervuiling en klimaatproblematiek. Speciaal voor die gelegenheid sloeg TIME Magazine aan het berekenen: als je al het plastic dat op één jaar tijd in de oceanen belandt zou veranderen in LEGO-blokjes, hoeveel wolkenkrabbers zou je dan kunnen bouwen?

Enorm veel, zo blijkt. Een standaard LEGO-blokje van twee op vier weegt 2,32 gram. Dat wil zeggen dat je van 8 miljoen ton plastic maar liefst 3,4 biljard blokjes kan maken. Dat is een onnoemelijk groot getal, maar TIME weet pijnlijk duidelijk te maken hoeveel er dat precies zijn. Je kan met die hoeveelheid 19 (!) keer de Empire State Building maken - in ware grootte. En dat is dan nog maar de hoeveelheid plastic afval voor één jaar.