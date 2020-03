Thunberg en 50 andere Europese klimaatjongeren demonstreren in Brussel mvdb

05 maart 2020

14u13

Bron: Belga 8 Milieu Het Zweedse klimaatmeisje Greta Thunberg (17) heeft donderdag samen met een vijftigtal Europese klimaatjongeren een eerste keer geprotesteerd in Brussel. De jeugdige activisten trotseerden op het Schumanplein de regen naar aanleiding van de raad Milieu die op hetzelfde moment plaatsvond in het Europagebouw.

De klimaatjongeren hadden enkele grote witte borden neergepoot op de rotonde van het Schumanplein en schreven daar hun verschillende eisen, wensen en boodschappen van hoop neer in hun verschillende talen. Ze willen de Europese leiders overtuigen om een ambitieus klimaatbeleid op punt te zetten. Naast Greta Thunberg waren ook de Belgische boegbeelden van Youth for Climate, Anuna De Wever (18) en Adélaïde Charlier (19), aanwezig.

Zoals gewoonlijk scandeerden de jonge activisten verschillende slogans zoals “What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!” en “On est plus chaud que le climat”. Maar ditmaal werd duidelijk dat er jongeren uit heel Europa aanwezig waren. Zo passeerden er ook slogans in het Grieks, Hongaars en Pools de revue.

“Capitulatie”

Woensdag publiceerden 34 jonge klimaatactivisten, onder wie ook Thunberg en De Wever, een open brief om duidelijk te maken dat de nieuwe Europese klimaatwet een “capitulatie” is voor de uitdaging die de opwarming van de aarde vormt. Het voornemen om tegen 2050 tot een klimaatneutraal Europa te komen, is volgens hen niet meer dan een schijnoplossing van de Europese Commissie. Een boodschap die ze morgen, vrijdag 6 maart, opnieuw verspreiden tijdens een nieuwe Europese staking voor het klimaat. Die start om 14 uur aan het station van Brussel-Centraal.