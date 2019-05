Groene energie Gesponsorde inhoud TEST: weet jij wie de grootste energievreter in huis is? Aangeboden door Eneco

24 mei 2019

08u00 0

Je huis wordt bevolkt door tal van energievreters. En nee, dan hebben we het niet over je kinderen of partner. Huishoudtoestellen verbruiken soms verrassend veel energie: het ene natuurlijk al wat meer dan het andere, en vaak ook op momenten dat je het helemaal niet verwacht. Dat sluipverbruik maakt ook voor je portemonnee een groot verschil. Denk je dat jij de energievreters in je huis kent? Doe dan vooral mee aan de test!

Wist je dat elke watt sluipverbruik gedurende een uur je jaarlijks 2 euro kost? En dat heel wat elektrische apparaten, ook als je ze niet gebruikt, toch nog stroom verbruiken? Wist je dat zelfs de laders van je smartphone en elektrische tandenborstel die in het stopcontact blijven zitten, stroom verbruiken? Hoog tijd om die geniepige sluipverbruikers knock-out te slaan.

Zo pak je het sluipverbruik in je huis aan!

Je computer met randapparatuur, de televisie met digicoder of dvd-speler, het koffiezetapparaat, de hifi-installatie en de oven met digitale klok vormen de top 5 van grootste sluipverbruikers. Maar hoe spoor je sluipverbruik op? Dat doe je met een zogenaamde energiemeter, een apparaatje dat hooguit 15 euro kost. Zodra je eenmaal weet waar je stroom naartoe lekt, kun je bekijken hoe je dat sluipverbruik kunt voorkomen. Met deze tips kom je al een heel eind:

• Voor adapters en toestellen die je sporadisch gebruikt: trek de stekker uit het stopcontact.

• Voor de computer met randapparatuur: gebruik een stekkerblok met aan/uit-schakelaar, zodat je met één druk op de knop alles kunt uitschakelen.

• Voor de tv met randapparatuur: gebruik een stand-by killer. Pas op: als je met je digicorder of videorecorder een programma wil opnemen, moeten ze wel elektrische voeding blijven krijgen.

• Voor het opladen van je smartphone en elektrische tandenborstel: schaf je een stand-by killer met timer aan. Na de ingestelde tijd schakelt het apparaat de stroomtoevoer volledig af.

Hernieuwbaar hoeft niet duur te zijn. Dat en nog veel meer over de groene stroom van Eneco ontdek je hier.