Tasmanië kampt met massale zalmsterfte: "Hele systeem beschadigd"

29 mei 2018

15u48

Bron: Belga 0 Milieu Zowat 1,35 miljoen gekweekte zalmen hebben tussen oktober en mei in de pittoreske haven Macquarie Harbour in Tasmanië het loodje gelegd door een ziekte.

De plaatselijke milieubeschermingsdient bevestigde vandaag het nieuws en kondigde aan dat, om het gebied te rehabiliteren, het aantal te kweken vissen wordt gereduceerd van 12.000 tot 9.500 ton. De streek heeft te kampen met grote milieuschade en een massale vissterfte door jarenlange overbevissing.

De zalmsterfte is volgens Wes Ford, directeur van de milieubeschermingsdienst, het gevolg van de uitbraak van het endemische "pilchard orthomyxovirus" (POMV), dat door de wilde populatie wordt overgedragen. POMV kan, aldus Ford, worden verergerd door factoren als door hitte veroorzaakte stress en/of een laag zuurstofgehalte.

Milieubeschermers willen een radicale oplossing: in het hele havengebied moeten de zalm- en andere viskwekerijen verdwijnen opdat het gebied zich volledig herstelt. "Het is duidelijk dat het hele systeem beschadigd is", zei woordvoerster Rosalie Woodruff van de Groenen, "en mogelijk zelfs fataal".