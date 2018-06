Tanker lekt olie in haven van Rotterdam: zeker 800 besmeurde dieren gesignaleerd Maren Verbunt Salwa van der Gaag HA

24 juni 2018

00u05

Bron: AD.nl, ANP 14 Milieu In de haven van Rotterdam heeft een bulktanker olie gelekt na een botsing tegen een steiger. Er ontstond een gat in de romp van het zeeschip Bow Jubail waaruit de olie wegstroomde. De Nederlandse milieudienst meldde dat ruim 1.000 kubieke meter stookolie is gelekt. Er vielen geen gewonden, maar d e autoriteiten waarschuwen wel voor de mogelijke vervuiling van nabijgelegen stranden. Ook zijn zeker 800 besmeurde vogels aangetroffen in het water.

Rond 15 uur meldde de veiligheidsregio Rijnmond dat de uitstroom van olie is gestopt. In de omgeving is een sterke oliegeur te ruiken. Het schip werd aangemeerd aan een andere steiger. Het havenbedrijf en de brandweer gingen ter plekke en plaatsten drijvende schermen rond de olievlek om verdere verspreiding te voorkomen.

Intussen laten de autoriteiten weten dat het opruimen van het goedje enkele dagen, of mogelijk weken kan duren. "Het opruimen is lastig en tijdrovend en door het grote verspreidingsgebied een grote klus voor hulpdiensten en het reinigingsbedrijf", luidt het. De opruimwerkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Ze zijn de hele nacht doorgegaan en zijn zondag nog altijd bezig.

De oorzaak van de aanvaring is nog niet bekend. De kapitein is niet aangehouden voor verhoor omdat er wordt uitgegaan van een ongeval.

Besmeurde dieren

Door het lek zijn zeker 800 vogels besmeurd met olie. Dat heeft een woordvoerder van Reddingsteam Zeedieren Nederland gemeld. Tien tot vijftien dierenambulances en verschillende boten van de brandweer worden ingezet om de dieren te redden over een stuk van ongeveer tien kilometer tot aan Hoek van Holland. Een klein deel is inmiddels meegenomen om te worden schoongemaakt en geprobeerd wordt er zoveel mogelijk te redden, maar de verwachting is dat meerdere dieren het niet zullen overleven, aldus de woordvoerder.

Onder de besmeurde vogels zijn onder meer zwanen, ganzen en eenden. Voorlopig zijn nog geen besmeurde zeehonden of zeehondenpups, die ook in het gebied rondzwemmen, opgemerkt.

Mensen die vervuilde dieren zien, worden opgeroepen de dierenambulance te bellen.