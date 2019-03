Tandenborstels van bamboe en ijsjes zonder verpakking: hoe Unilever het plastic monster aanpakt Sanne Schelfaut

20 maart 2019

14u43

Bron: AD.nl 0 Milieu Waterijsjes ‘naakt’ in een kartonnen doos of tandenborstels niet langer van kunststof maar van bamboe. Het zijn enkele voorbeelden van Unilever-merken die proberen het plastic verpakkingsmateriaal terug te dringen of helemaal te verbannen. “Maar het moet niet te ingewikkeld worden, dat accepteert de consument niet.”

Het zeep- en voedingsbedrijf (vierhonderd merken, actief in 190 landen) heeft toegezegd dat in 2025 honderd procent van zijn plastic verpakkingen volledig herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar zijn. Daarnaast wil het concern dus veel minder plastic gebruiken om het groeiende afvalprobleem en daarmee het verwoestende effect op de flora en fauna in de zee, aan te pakken. Hoe doen ze dat?

