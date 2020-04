Studie: oceanen kunnen in 30 jaar tijd volledig herstellen, mits uitgebreide maatregelen kv

01 april 2020

19u24

Bron: Phys.org, The Guardian, BBC 0 Milieu Met overbevissing, vervuiling en vernietiging van kustgebieden heeft de mensheid de oceanen en het zeeleven de voorbije jaren enorme schade berokkend. Succesvolle natuurbehoudprojecten tonen echter aan dat de wereldzeeën momenteel nog erg veerkrachtig zijn. Daar moet nu op ingespeeld worden, zeggen de auteurs van een internationale studie die gepubliceerd werd in het vakblad Nature . Mits de nodige inspanningen kan het zeeleven in de oceanen volgens de auteurs tegen 2050 weer volledig hersteld zijn.

De studie werd geleid door Carlos Duarte and Susana Agustí, twee professoren van de King Abdullah Universiteit voor Wetenschap en Technologie in Saudi-Arabië (KAUST). Aan het project werkten vooraanstaande mariene wetenschappers uit vier werelddelen, tien landen van zestien universiteiten mee.

Uit het speciaal rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bleek vorig jaar dat verscheidene vissoorten en andere diersoorten op het punt staan uit te sterven door jacht en overbevissing. Oceanen raken steeds meer vergiftigd door olielekken, plastic en afvalwater van boerderijen en de voorbije decennia droeg de groeiende invloed van de klimaatverandering bij tot de verbleking van koraalriffen en nam de zuurtegraad van het zeewater toe.

We staan op het punt waarop we kunnen kiezen tussen de erfenis van een veerkrachtige en levendige oceaan, of een onomkeerbaar verstoorde oceaan Carlos Duarte, KAUST

Veerkracht

De nieuwe studie wijst op de omvang van het probleem, maar toont ook aan dat de zeeën momenteel nog erg veerkrachtig zijn. Zo is bultruggenpopulatie sinds het verbod op de walvisjacht weer enorm toegenomen. Het aandeel mariene soorten dat volgens de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN) met uitsterven wordt bedreigd, daalde van 18 procent in 2000 tot 11,4 procent in 2019.

“We staan op het punt waarop we kunnen kiezen tussen de erfenis van een veerkrachtige en levendige oceaan, of een onomkeerbaar verstoorde oceaan”, zegt Duarte, professor mariene wetenschap en hoofdonderzoeker Rode Zee-ecologie aan KAUST.

Volgens de studie beschikken we vandaag niet alleen over genoeg kennis voor een volledig herstel van het mariene leven tegen 2050, maar ook voor een versterking van de aspecten die belangrijk zijn voor de mensheid, zoals voedselvoorziening, een stabiel klimaat en kustverdediging.

“Onze studie wijst op herstel van mariene populaties, habitats en ecosystemen als gevolg van vroegere natuurbeschermingsmaatregelen. Ze voorziet in specifieke aanbevelingen, gebaseerd op bewijs van wereldwijde kleinschalige oplossingen”, aldus Duarte. “We weten wat we moeten doen om het zeeleven te herstellen en we hebben bewijs dat dit binnen 30 jaar kan. Dat vereist inderdaad dat we onze inspanningen opvoeren en uitbreiden naar regio’s waar onze inspanningen momenteel nog beperkt zijn.”

Tienvoudige return

De onderzoekers identificeerden negen aspecten die essentieel zijn om de oceanen weer gezond te maken: zoutmoerassen, mangroves, zeegrassen, koraalriffen, algen, oesterriffen, de visserij, megafauna en de diepe oceaan.

De nodige maatregelen, waaronder de bescherming van grote delen van de oceaan, duurzame visserij en het terugdringen van de vervuiling, zouden jaarlijks miljarden kosten, stellen de auteurs, maar de voordelen ervan zouden tien keer groter zijn. Voor elke geïnvesteerde euro zal er volgens hun projectie een return van tien euro zijn.

Dringend: aanpak klimaatverandering

De klimaatopwarming, die leidt tot een stijging van het zeeniveau en zuurder zeewater, is momenteel een van de grootste uitdagingen. Het zal nu al erg moeilijk worden om de aangetaste tropische koraalriffen te herstellen. “Als we de klimaatverandering niet aanpakken en de ambitie en hoogdringendheid van deze inspanningen niet meteen opvoeren, riskeren we dat alles voor niets is”, aldus Duarte. “We moeten ook meer doen om de druk op het visbestand terug te dringen en vervuilende elementen, zoals plasticafval aanpakken.”

“Het herstel van het zeeleven is een doenbare grote uitdaging voor de mensheid, een ethische verplichting en een verstandig economisch doel om een duurzame toekomst mogelijk te maken”, zegt Susana Agusti, professor mariene wetenschap aan KAUST.

We hebben maar weinig tijd om een gezonde oceaan na te laten voor de generatie van onze kleinkinderen en we hebben de kennis en middelen om dat te doen Carlos Duarte, KAUST

Het herstel van onze oceanen is echter enkel mogelijk als de meest ambitieuze klimaatdoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs worden behaald, stelt de studie. Zo is het terugdringen van broeikasgassen essentieel. “We hebben maar weinig tijd om een gezonde oceaan na te laten voor de generatie van onze kleinkinderen en we hebben de kennis en middelen om dat te doen. Weigeren om deze uitdaging aan te gaan - en op die manier onze kleinkinderen veroordelen tot een kapotte oceaan die hun hoogstaande levenskwaliteit niet kan ondersteunen, is geen optie”, aldus Duarte.