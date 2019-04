Studie: “Konijnenkeutels goed voor biodiversiteit van planten” ttr

17 april 2019

10u31

Bron: belga 0 milieu Konijnenmest is gunstiger voor plantenbiodiversiteit dan mest van grote grazers door een betere balans van stikstof en fosfor. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in samenwerking met de Universiteit Utrecht en Vlaamse en Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties, dat onlangs werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.

Uit het onderzoek blijkt dat de samenstelling van mest van herbivoren sterk verschilt in de concentraties en verhoudingen van bijvoorbeeld koolstof, stikstof en fosfor. De verschillen in chemische samenstelling tussen dieren worden veroorzaakt door hun voedingspatroon en verteringssysteem.

Tot nu toe werd gedacht dat vooral de hoeveelheid mest van belang was en dat er weinig verschil zat in de mestkwaliteit van verschillende herbivoren. Het onderzoek onder leiding van VUB-wetenschappers Harry Olde Venterink en Judith Sitters toont nu aan dat vooral de kwaliteit van konijnenmest veel gunstiger is voor de diversiteit van de plantengemeenschappen dan die van grotere grazers.

Voor het onderzoek verzamelden de wetenschappers mest van konijnen, damherten, paarden, koeien en wisenten in het Kraansvlak, een natuurreservaat in Nederland. Deze mest dienden ze in een lage en hoge dosis toe aan plantenpotten met daarin telkens dezelfde zes plantensoorten (twee grassoorten, twee vlinderbloemigen en twee andere kruiden) in een serre.