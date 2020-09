Studie: “Kerncentrales openhouden bespaart 100 miljoen per jaar”, Engie Electrabel weerlegt eigen verrijking IB & ANA

10 september 2020

05u37

Bron: Belga 192 Milieu Op lange termijn is het goedkoper twee kerncentrales open te houden dan ze in 2025 te sluiten en over te schakelen op alternatieven. Dat blijkt uit een studie van EnergyVille, een onderzoekscentrum verbonden aan de KU Leuven en de UHasselt, waarover De Tijd vandaag bericht. Engie Electrabel weerlegt intussen dat de jaarlijkse besparing van zowat 100 miljoen euro bij het langer openhouden van twee kerncentrales, een verrijking betekent voor de nucleaire exploitant.



Het onderzoek schetst de budgettaire impact van drie scenario's: een volledige kernuitstap in 2025, een levensduurverlenging van twee kerncentrales met tien jaar en een verlenging met twintig jaar.

Het onderzoek moet de Wetstraat helpen in het energiedebat. "We willen de industrie en de overheden voorzien van objectieve data", luidt het.

Uit het onderzoek blijkt dat het langer openhouden van twee kerncentrales een jaarlijkse besparing betekent van 106 à 134 miljoen euro, gedurende tien of twintig jaar. Doorgaans wordt per jaar 4 miljard euro geïnvesteerd in het onderhoud, de brandstof en de import of export van elektriciteit.

Volgens Bond Beter Leefmilieu betekent deze besparing dat nucleaire exploitant Engie Electrabel die 100 miljoen euro extra krijgt, maar dat ontkent de energieleverancier. “Het gaat om een besparing op de totale kost van het systeem”, zegt Anne-Sophie Hugé, woordvoerster van de uitbater van de Belgische kerncentrales. “De studie buigt zich niet over de verdeling van die besparing over de verschillende energieactoren”, aldus de woordvoerster.

Engie Electrabel weerlegt ook dat de elektriciteitsprijs niet zou dalen. Een verlenging van de kerncentrales zou die prijs met 1 euro per megawattuur (MWh) doen dalen, of 90 miljoen euro wat betreft het totale verbruik van de Belgische consument, klinkt het nog.

Extra investeringen in gascentrales

Als beslist wordt alle kerncentrales te sluiten, moet extra geïnvesteerd worden in gascentrales, om een constante stroomtoevoer te verzekeren. Volgens berekeningen van EnergyVille zijn vijf grote gascentrales nodig. De facto is dat een verdubbeling van de capaciteit tegenover vandaag.

Het nadeel van die gascentrales is dat ze in tegenstelling tot kerncentrales CO2 uitstoten. Als de kerncentrales tien jaar openblijven, zou 25 megaton CO2 minder worden uitgestoten. De totale jaarlijkse uitstoot in ons land bedraagt nu 118 megaton.

Investeringen in hernieuwbare energie

Voorts toont het onderzoek aan dat het langer openhouden van twee kerncentrales niet noodzakelijk een rem zet op investeringen in hernieuwbare energie, een veelgebruikt argument van voorstanders van de kernuitstap. In alle scenario's die EnergyVille uittekende, stijgt het aandeel van hernieuwbare elektriciteit tegen 2030 naar 50 procent van de totale productie in België.

Tot slot wijst het onderzoek van EnergyVille erop dat de impact op de stroomfactuur beperkt is. Of de kerncentrales langer openblijven of niet, er is nauwelijks een impact op de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt.