Studie: "Doelstellingen Klimaatakkoord Parijs niet haalbaar met huidig wereldwijd beleid"

29 april 2020

17u30

Bron: belga 0 Milieu De ambitie en de uitvoering van de plannen die landen hebben gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, is ontoereikend. Daardoor zal de CO2-uitstoot tegen 2030 lang niet zoveel afnemen als werd afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Zo blijkt uit een internationaal onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving.

Om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde te beperken tot 1,5 graden of 2 graden, is een vermindering nodig van 40 tot 50 procent ten opzichte van 1990, zo werd overeengekomen in het Klimaatakkoord van Parijs. Alle doelen die landen zichzelf tot nog toe hebben gesteld, leveren ongeveer 17 procent minder CO2-uitstoot op in 2030. Omdat de uitvoering ook nog eens ver achterblijft bij de ambities, wordt met de huidige stand van zaken slechts 4 tot 8 procent afname gerealiseerd, blijkt uit de berekeningen. Er is dus een groot gat tussen het Parijsdoel en het nationale beleid, aldus de onderzoekers.

Volgens de berekeningen moeten landen hun beleid nog bijstellen met extra reducties tussen de 9 en 16 procent ten opzichte van hun huidig beleid om de doelstellingen te halen. "Om de doelen wel te halen, zouden alle landen de uitvoering van het beleid voor hernieuwbare technologieën en energie-efficiëntieverbetering moeten versnellen", aldus de onderzoekers.



Aan het gepubliceerde onderzoek werkten onder meer onderzoekers uit de Europese Unie, India, Japan, Rusland, de Verenigde Staten, Brazilië en China mee.

