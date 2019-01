Studie: CO2-uitstoot in VS fors gestegen IB

09 januari 2019

06u05

Bron: Belga 0 Milieu D e CO 2 -uitstoot in de Verenigde Staten is in 2018 het sterkst gestegen in acht jaar. Dat is het voorlopige resultaat van een schatting van het Amerikaanse onderzoeksinstituut Rhodium Group. De uitstoot nam toe met 3,4 procent. Volgens de studie is dat zelfs de op een na grootste toename in meer dan twintig jaar.

De onderzoekers menen dat de oorzaak vooral te zoeken is in de sterke economische conjunctuur in de VS.

De onderzoekers wijzen erop dat in 2018 een recordaantal kolencentrales zijn stilgelegd. Toch is de CO 2 -uitstsoot van de energiesector merkbaar gestegen. Ook stootte de Amerikaanse industrie meer uit vanwege de hogere productie. De grootste bron van uitstoot is voor het derde jaar op rij de transportsector. De uitstoot van auto's nam af, maar de florerende economie deed die van vliegtuigen en vrachtwagens wel toenemen.

Zwakke conjunctuur

Tussen 2007 en 2015 maakten de VS volgens de analyse de grootste vooruitgang. De uitstoot daalde in die periode met ongeveer 12 procent. Daarbij speelde de destijds zwakke conjunctuur een belangrijke rol, zegt de Rhodium Group. Toch was ook de sterke verandering in de energiemix bepalend.

lees verder onder de foto:

Trump

De regering onder leiding van president Barack Obama zette een kentering in, met minder steenkool, en meer aardgas, wind- en zonne-energie. Trump volgt een heel andere koers. Eerst noemde hij klimaatverandering een Chinees concept, zodat ze de concurrentie met de VS zou winnen.

In 2017 trok Trump vervolgens de VS terug uit het klimaatakkoord van Parijs. De Amerikaanse president is ook al langer maatregelen om de uitstoot te doen zakken uit het Obama-tijdperk aan het tenietdoen. Zo zorgde Trump voor soepelere uitstootregels voor auto's en liet hij de voorschriften voor steenkoolcentrales herzien.