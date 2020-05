Stroomverbruik spreiden zal vanaf 2022 vooral lonen voor wie veel verbruikt ttr

05 mei 2020

16u58

Bron: belga 0 Milieu Eigenaars van elektrische wagens en warmtepompen zullen vanaf 2022 honderden euro's financieel voordeel halen uit het spreiden van hun stroomverbruik. Dat blijkt uit een consultatie over de nieuwe methodologie die de Vlaamse regulator Vreg wil gaan toepassen. Voor het merendeel van de gezinnen zal er al bij al niet zo veel veranderen.

Vandaag wordt de stroomfactuur van gezinnen en bedrijven volledig bepaald door de hoogte van het verbruik. Wie meer elektriciteit afneemt, betaalt meer. Daar wil de Vreg vanaf 2022 deels verandering in brengen. Een stuk van de factuur - de zuivere netkosten, goed voor 21 procent van de totale factuur van een gemiddeld gezin - zal vanaf 1 januari 2022 grotendeels worden aangerekend op basis van capaciteit.

De Vreg werkt al jaren aan zo'n capaciteitstarief, waarbij niet het volume, maar de verbruikspiek doorslaggevend is. Nu wordt gestart met een nieuwe uitvoerige openbare raadpleging. Een definitieve beslissing is er nog niet. Maar de strekking van de Vreg is duidelijk: "We denken dat dit noodzakelijk is in het licht van de energietransitie. De huidige aanpak is niet houdbaar", aldus Vreg-algemeen directeur Pieterjan Renier.

“Betaalbaarheid bewaken”

Waarom doet de Vreg dat? Omdat de kosten voor het gebruik van het net enkel aanrekenen op basis van verbruik niet logisch en niet toekomstbestendig is, legt Renier uit. "Die kabels liggen er. De kost is onafhankelijk van het feit of er nu veel of weinig elektriciteit door stroomt."

Tegelijkertijd wil de energieregulator vermijden dat het netwerk in de toekomst te veel moet worden uitgebreid en zo onbetaalbaar wordt. "De energietransitie betekent meer elektrische wagens, meer zonnepanelen en meer warmtepompen. Als we geen maatregelen nemen, zullen de netten hierdoor zwaarder belast worden en zullen de huidige kabels mogelijk niet meer volstaan. We willen met dit capaciteitstarief de energietransitie mee mogelijk maken en de betaalbaarheid bewaken. Wat we willen vermijden, is de hogere factuur van meer kabels in de grond te moeten leggen. We moeten efficiënt gedrag promoten als we de energietransitie mogelijk willen maken, maar vooral om ze betaalbaar te houden", zo argumenteerde de regulator eerder al.

Wat betekent dit voor de consument?

Voor het eerst is nu duidelijk wat dit concreet voor de de consument betekent. De Vreg maakte enkele simulaties, weliswaar op basis van een hele reeks aannames. Maar het maakt wel duidelijk waar de regulator naartoe wil. Wat blijkt: voor de modale verbruiker zal er al bij al weinig veranderen aan hun netkosten. "Het wordt voor de meesten geen revolutie. Zowat 60 procent van de gezinnen zal minder (netkosten) betalen, of tot maximum 10 procent meer", aldus Renier. Het is met andere woorden niet zo dat wie 's avonds thuiskomt en begint te stofzuigen, te koken en de radio aanzet meer zal betalen.

Voor de grote verbruikers zal er wel veel veranderen. Wie bijvoorbeeld een elektrische wagen wil opladen én een warmtepomp wil gebruiken, doet dat best verspreid over de dag en nacht. Bij een gelijktijdig verbruik op maximaal vermogen kunnen de netkosten volgens de simulatie van de Vreg oplopen tot jaarlijks 1.400 euro. Bij een spreiding van het gebruik kan dat beperkt worden tot jaarlijks zo'n 1.000 euro. Of een besparing van 400 euro.

Uit de simulaties blijkt wel dat bijvoorbeeld tweedeverblijvers, die meestal een laag verbruik hebben, meer zullen betalen aan netkosten in dat tweede verblijf. "Daar zal de meerkost wel boven de 10 procent uitkomen", aldus Renier. "Iedereen moet een evenwichtige bijdrage betalen. De kabel naar een tweede verblijf is even dik en kost dus evenveel, ook al loopt er minder stroom door".

