Strijd tegen C02 levert China miljarden besparingen op KVE

23 april 2018

18u11

Bron: Belga Milieu Bij toepassing van zijn klimaatpolitiek kan China, dankzij een daling van de mortaliteit, veel meer besparen in de gezondheidszorg dan het moet uittrekken voor maatregelen om de luchtvervuiling tegen te gaan. Dit staat in een vandaag gepubliceerde rapport van het befaamde Massachusetts Institute of Technology (MIT) in de VS.

Een jaarlijse vermindering met vier procent van de uitstoot van koolstofdioxide laat Peking tot 2030 toe 339 miljard dollar in de gezondheidszorg te besparen, zegt de in het vakblad Nature Climate Change gepubliceerde studie. Dat bedrag is ongeveer vier keer zo hoog als de uitgaven die Peking voorziet voor zijn beleid om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Het enorme land kan door de luchtkwaliteit te verbeteren tussen hier en 2030 94.000 vroegtijdige sterfgevallen vermijden. China stoot momenteel van alle landen ter wereld de meeste broeikasgassen ter wereld uit. De grote hoeveelheid vrijgekomen CO2 kan leiden tot verscheidene soorten ziektes.