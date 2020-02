Storm Ciara en Dennis zorgden voor recordmaand voor windproductie ttr

28 februari 2020

10u16 0 Milieu Nog nooit hebben de windturbines van Eneco zoveel groene stroom geproduceerd als afgelopen maand februari. Dat blijkt uit een analyse van de recentste cijfers van energieproducent Eneco. De twee officiële stormen, Ciara en Dennis, zorgden voor recordcijfers.

Een extreem hogedrukgebied boven onze contreien zorgde ervoor dat het eind januari en begin februari uitzonderlijk windstil was. Storm Ciara en storm Dennis brachten daar verandering in. Zij gaven de windproductie een enorme boost, zo blijkt uit de cijfers van energieproducent Eneco.

In totaal telt Eneco op land en op zee 107 windturbines: goed voor een geïnstalleerd vermogen van 578 megawatt. Door de sterke wind werd dubbel zoveel groene stroom dan verwacht geproduceerd: in totaal zo’n 255 gigawattuur. Ruim 728.000 huishoudens werden tijdens die periode van stroom zijn voorzien.

“We zijn verheugd dat we deze cijfers kunnen aankondigen. Windenergie heeft wel degelijk veel potentieel in zich om de transitie naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen te ondersteunen. De sterke wind heeft ons wel degelijk geholpen, maar de recordopbrengst is ook te verklaren omdat windpark Norther - waarvan Eneco een kwart in handen heeft - in februari van vorig jaar nog niet helemaal operationeel was”, zegt Pieter Verlinden, Head Sourcing and Pricing bij Eneco.