Stijgende zeespiegel bedreigt drie keer meer mensen dan gedacht

30 oktober 2019

08u33

Niet 80 miljoen maar 300 miljoen mensen wonen vandaag in een gebied dat tegen 2050 minstens één keer per jaar onder water zal lopen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek met veel preciezere hoogtemetingen.

De nieuwe studie, die gisteren is gepubliceerd in Nature Communications, stelt dat de vorige gekende cijfers te optimistisch waren. Rekenkundig onderzoeker Scott Kulp en klimaatwetenschapper Benjamin Strauss (Princeton University) beweren niet dat de zeespiegel nóg sterker zal stijgen, wél dat de hoogtegegevens van heel wat kustgebieden moeten worden bijgesteld naar beneden. Het nieuwe meetsysteem CoastalIDEM is accurater dan SRTM van NASA en verkleint de foutenmarge met behulp van artificiële intelligentie. De traditionele metingen met satellieten kunnen geen onderscheid maken tussen het grondniveau en, bijvoorbeeld, daken van huizen of bomen, legt Kulp uit.

Het leidt de wetenschappers tot de conclusie dat wereldwijd drie keer meer mensen dan tot nu toe gedacht bedreigd zouden zijn door de stijgende zeespiegel. Over dertig jaar zouden plekken waar nu tot 170 miljoen mensen wonen permanent onder de vloedlijn liggen. Dat aantal kan stijgen naar 200 miljoen getroffen bewoners tegen 2100. Vandaag wonen zo’n 300 miljoen mensen op plaatsen die tegen 2050 minstens één keer per jaar zullen overstromen. Tegen het einde van deze eeuw zou het mogelijk gaan over 420 tot zelfs 630 miljoen kwetsbare mensen voor jaarlijkse overstromingen, afhankelijk van het zeeniveau op dat moment. De voorspellingen houden geen rekening met toekomstige bevolkingsgroei of natuurlijke erosie van kustland.

Voor Europa, Australië en de VS zouden de gevolgen van de klimaatverandering niet veel dramatischer zijn dan tot nu toe gedacht, omdat daar al met preciezere gegevens werd gewerkt. In ons land zouden overstromingen aan de kust kunnen reiken tot de streek rond Dendermonde.

Hier vind je de volledige kaart.

Maar vooral Azië zou veel zwaarder worden getroffen dan tot nu voorspeld. Vier keer meer mensen zijn bedreigd in China, Vietnam, Bangladesh, Thailand, India en Indonesië. Voor China loopt het aantal kwetsbare inwoners voor overstromingen, volgens de meetmethode van CoastalIDEM, op van 29 miljoen naar 93 miljoen. Zuid-Vietnam zou bijna helemaal verdwijnen. De woonplaats van meer dan twintig miljoen Vietnamezen - bijna een kwart van de bevolking - dreigt overstroomd te worden over dertig jaar. In Thailand woont tien procent van de burgers op land dat waarschijnlijk zal onderlopen tegen 2050. Volgens de bestaande technieken ging het slechts om één procent van de bevolking. De hoofdstad Bangkok is erg bedreigd.

Ook steden als Mumbai in India, Basra in Irak en Alexandria in Egypte dreigen helemaal of gedeeltelijk onder water te komen liggen tegen 2050. Met mogelijk desastreuze gevolgen voor cultureel erfgoed, politieke stabiliteit en de veiligheid van burgers.

De bevindingen betekenen nog niet noodzakelijk het definitieve einde van de bedreigde gebieden. De mens kan zichzelf en zijn land verdedigen tegen het wassende water. Op dit moment leven er volgens de nieuwe metingen al 110 miljoen mensen op plekken beneden de vloedlijn. Maar de overheden zullen meer middelen moeten voorzien om de burgers te beschermen, besluiten de onderzoekers.