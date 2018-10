Stiekem olielek vergiftigt al 14 jaar Golf van Mexico en dreigt nu grootste Amerikaanse milieuramp ooit te worden kv

23 oktober 2018

22u09

Bron: Washington Post, CNN 0 Milieu In 2010 beheerste de olieramp met boorplatform Deepwater Horizon maandenlang het wereldnieuws. Wat weinig mensen toen wisten, is dat een ander boorplatform in de Golf van Mexico al zes jaar lang olie lekte. Dat doet het tot op de dag van vandaag nog steeds.

Het lek bevindt zich op zo’n 20 kilometer voor de kust van Louisiana. Als gevolg van een modderstroom in de nasleep van orkaan Ivan zonk daar in 2004 een boorplatform van Taylor Energy. Veel oliebronnen van het platform werden echter niet afgesloten.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten is de kans reëel dat het olielek de rest van de eeuw zal aanhouden. Als er geen oplossing wordt gevonden, zal de Taylor-olieramp ernstiger worden dan die met het BP-platform Deepwater Horizon.

Geheim lek

Taylor Energy gaf het olielek in 2004 aan bij de kustwacht, die de situatie opvolgde zonder het publiek uitgebreid te informeren over de ramp. Het lek bleef zes jaar geheim, tot milieuorganisaties de oliesporen zagen terwijl ze de ramp met boorplatform Deepwater Horizon monitorden. Taylor Energy deed er echter alles aan om het lek in de doofpot te stoppen in de hoop hun reputatie en informatie over hun activiteiten te beschermen.

Taylor Energy werd in 2008 verkocht aan een groep Zuid-Koreaanse bedrijven en telt momenteel nog slechts één werknemer: CEO William Pecue. Het bedrijf eist nu 450 miljoen dollar terug van de 666 miljoen dollar die het in 2008 aan de overheid gaf om een deel van het wrak van het boorplatform boven te halen en oliebronnen op te sporen die zich onder een 30 meter dikke laag modder bevinden. Volgens Pecue kan het lek immers niet gedicht worden en werd nog maar een derde van het budget opgebruikt.

Tot 580 miljoen liter olie

Vorige maand bestelde het Amerikaanse ministerie van Justitie een onafhankelijke studie naar de omvang van het lek. Daaruit blijkt dat er dagelijks zo’n 40.000 à 120.000 liter ruwe olie in de zee lekt. Dat is veel meer dan de aanvankelijke schatting van Taylor Energy en de Amerikaanse kustwacht.

Hoeveel olie er tot nu toe al via het Taylorlek weglekte is onduidelijk. Volgens een schatting van waakhond SkyTruth vloeide tussen 2004 en eind 2017 tussen 3,2 miljoen en 12 miljoen olie weg. Afgaande op de schattingen uit het rapport voor het ministerie van Justitie kan dat echter oplopen tot meer dan 580 miljoen liter op veertien jaar tijd.

Dit is olie die over de tijd heen traag en gestaag gelekt is, dus de impact op het milieu is erg verschillend. John Amos, SkyTruth

Impact

Toch betekent dit niet noodzakelijk dat de impact van het Taylorlek dezelfde is als die van Deepwater Horizon. “Dit is olie die over de tijd heen traag en gestaag gelekt is, dus de impact op het milieu is erg verschillend”, zegt John Amos, oprichter van SkyTruth. “Een van de bedroevende aspecten van het Taylorlek is dat de gevolgen hiervan toegedekt bleven. Er is niet veel openbare of politieke druk geweest om onderzoek te doen en uit te zoeken wat de schade is van een chronisch lek op lange termijn.”

Terwijl er olie in de Golf van Mexico blijft weglekken, wil de Trump-administratie meer vergunningen uitreiken voor de olie- en gasindustrie en meer diepzeeboringen toelaten. Onder andere ook in de Atlantische Oceaan voor de Amerikaanse kust, die jaarlijks zwaar getroffen wordt door orkanen.