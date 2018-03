Steden wereldwijd doven lichten van hun monumenten voor 'Earth Hour' rvl

24 maart 2018

22u18

Bron: Belga 0 Milieu Van het Empire State Building tot de piramides in Egypte, zaterdagavond hebben monumenten over de hele wereld opnieuw het licht gedoofd voor een nieuwe editie van "Earth Hour". Bedoeling is te mobiliseren tegen de klimaatverandering. In eigen land engageert onder meer de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB zich. Het Atomium doet voor het eerst niet mee.

"Earth Hour" werd in 2007 gelanceerd in Sydney, op initiatief van het WWF. Ondertussen nemen meer dan 180 landen deel aan het initiatief, dat de bevolking wil sensibiliseren tegen de verandering van het klimaat, zeker nu de afgelopen drie jaren de warmste ooit bleken.

Om 20.30 uur lokale tijd hebben honderden monumenten wereldwijd een uur lang de lichten gedoofd. Onder meer de Eiffeltoren, de Opera van Sydney, de Big Ben, het Kremlin, de Akropolis, de wolkenkrabber in Hong Kong, de Burj Khalifa in Dubaï, de Sint-Pietersbasiliek, de Niagarawatervallen en het beeld van Christus de Verlosser in Rio De Janeiro deden een uur het lang licht uit. Het Atomium in Brussel nam dit jaar niet deel aan Earth Hour, omdat er een concert gepland stond voor 50 jaar Expo '58.

"Earth Hour" ging dit jaar over meer dan de opwarming van de aarde. De initiatiefnemers wilden ook mobiliseren voor behoud van natuur en biodiversiteit. "De natuur gaat op alarmerende wijze achteruit. Dat is even dringend en primordiaal als de strijd tegen de opwarming van het klimaat", zegt Marco Lambertini, secretaris-generaal van WWF. "Dat is waarom we het initiatief gebruiken om de biodiversiteit onder de aandacht te brengen."

Ook in België namen heel wat steden en gemeenten deel: onder meer in Brussel, Antwerpen en Mechelen ging op verschillende plaatsen het licht uit. De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB dimde de lichten in 38 metro- en premetrostations. Dat is goed voor een energiebesparing van 1.000 KWh, of het equivalent van twee tot drie maanden elektriciteitsverbruik van een Brussels gezin.

Vandaag is het Earth Hour. Dan dooft de stad de lichten aan 30 gebouwen waaronder de Kathedraal, het stadhuis en het Steen. Met #EarthHour vraagt het #WWF wereldwijd aandacht voor de #klimaatverandering. Doof jij straks ook de lichten thuis tussen 20.30 en 21.30 uur ? pic.twitter.com/60av5jef1W Stad Antwerpen(@ Stad_Antwerpen) link