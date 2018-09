Stad Brussel gaat wegwerpplastic op evenementen in openbare ruimte verbieden jv

24 september 2018

20u43

Bron: belga 0 Milieu De stad Brussel gaat vanaf 1 juli 2019 wegwerpplastic dat niet herbruikbaar of recycleerbaar is, verbieden op evenementen in de openbare ruimte. Die nieuwe maatregel past in het Klimaatplan van Brussel-stad dat vandaag werd goedgekeurd op de gemeenteraad.

Met de nieuwe maatregel wil de stad Brussel een sterk signaal uitsturen in de strijd tegen vervuiling. Het verbod op plastic wegwerpproducten moet het afvalvolume in Brussel drastisch verminderen en bijdragen tot de netheid van de openbare ruimte.

Zo'n 35 tot 50 procent plastic wegwerpproducten zou vandaag nog ongecontroleerd weggegooid worden. Wie de nieuwe regel van de stad Brussel overtreedt, riskeert een geldboete of administratieve sanctie.

"We willen een voorbeeld zijn. Er zijn intussen voldoende alternatieven voor plastic rietjes, bekers, bestek en borden. We hopen dat ook andere gemeenten zullen volgen", reageerde Brussels schepen van Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Groene Ruimten Khalid Zian.

Aan de nieuwe maatregel zal een informatie- en sensibiliseringscampagne vooraf gaan. De oppositiepartijen Groen en Ecolo toonden zich tevreden met de nieuwe maatregel en stelden meteen voor om ook op de zitting van de gemeenteraad geen wegwerpplastic meer te gebruiken.

