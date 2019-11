Spectaculaire beelden nadat elektriciteitsleiding in winters bos beschadigd raakt IB

18 november 2019

07u08

Bron: Twitter, Instagram 4 Milieu Op Twitter zijn spectaculaire beelden opgedoken van een elektriciteitsleiding die in een besneeuwd bos in brand vliegt en vonken afgeeft. De beelden werden in het Noord-Italiaanse Dietenheim nabij Brüneck gemaakt, vlak over de grens met Oostenrijk.

Op de beelden is te zien hoe het stille witte winterlandschap plots wordt verlicht door oranje vonken. Mensen die in de buurt wonen, worden gewaarschuwd om voorlopig geen zware elektrische apparaten aan te zetten, aangezien het stroomnetwerk in de regio deels platligt.

Verschillende regio’s in Oostenrijk zijn afgelopen weekend zwaar getroffen door noodweer. In Oost-Tirol zijn tal van wegen door de sneeuw en regen onbegaanbaar. Ook zaten gisterenmiddag nog ongeveer 2.500 huishoudens zonder stroom. Alle scholen in Oost-Tirol blijven vandaag dicht.

Heute kurz vor 12 Uhr wurde in Dietenheim bei Bruneck eine Stromleitung beschädigt. (Urheber des Videos leider unbekannt.) pic.twitter.com/IAJrwNO11w Andreas Baumgartner(@ bmgnrs) link