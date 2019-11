Spanje is nieuw gastland klimaattop nadat Chili moest afzeggen ES

01 november 2019

Bron: Belga, ANP 1 Milieu De COP 25 internationale klimaatconferentie zal plaatsvinden in Madrid, van 2 tot 13 december. Dat bevestigen de Verenigde Naties vrijdag in een persbericht. Spanje had voorgesteld om de top in Madrid te organiseren, nadat Chili eerder deze week de top had geannuleerd vanwege het aanhoudend sociaal protest in het land.

De data voor de top blijven onveranderd: ook in Santiago de Chili zou die plaatsvinden van 2 tot 13 december. Het risico bestaat dat Spanje op deze data nog steeds een regering probeert te vormen, na de parlementsverkiezingen van 10 november.

Vorig jaar werd aan het einde van de klimaatconferentie in het Poolse Katowice Santiago gekozen als volgende locatie. De top is gericht op het uitwerken van details hoe het akkoord van Parijs geïmplementeerd kan worden.

Sociale onrust Chili

In Chili is het al weken onrustig. Een verhoging van de prijzen in het openbaar vervoer waren de aanleiding voor grootschalige demonstraties, die al snel overgingen tot protesten tegen Piñera en zijn regering.

“We begrijpen het belang van de klimaattop, maar hebben een beslissing genomen op basis van ons gezond verstand”, voegde Piñera eraan toe, in de overtuiging dat “een president zijn volk boven alles moet stellen”.

“Halve wereld rondgereisd, maar in verkeerde richting”

Net als de Belgische klimaatactiviste Anuna de Wever, was ook klimaatactiviste Gretha Thunberg naar het Amerikaanse continent afgereisd om onder meer de klimaattop bij te wonen. Zij zoekt nu een manier om de Atlantische Oceaan weer over te steken. “Het blijkt dat ik de halve wereld ben rondgereisd, in de verkeerde richting”, schrijft de zestienjarige vandaag op Twitter. Nu officieel is dat de top in Europa zal plaatsvinden, wil ze graag terugkomen. “Ik zal een manier moeten vinden om de Atlantische Oceaan in november over te steken. Als iemand mij kan helpen met transport, zal ik erg dankbaar zijn.”

Thunberg reisde naar Amerika per zeilboot, omdat vliegen schadelijk is voor het milieu. In september was ze in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Ze bevindt zich nog steeds in Noord-Amerika en uit op Twitter haar teleurstelling dat ze geen bezoek zal kunnen brengen aan Centraal- en Zuid-Amerika. “Ik steun de mensen in Chili”, klinkt het.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

