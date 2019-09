Snelst opwarmende stad in VS: “Willen we een Las Vegas waar we nooit meer buiten kunnen komen?” Joeri Vlemings

03 september 2019

12u27

Van je huis naar je auto naar je kantoor, en terug, zonder ooit nog buiten te komen. Dat toch wel schrikwekkende beeld schetst oud-senator Tick Segerblom van de snelst opwarmende stad in de VS, Las Vegas. De gemiddelde temperatuur is er sinds 1970 met 3,2 graden Celsius gestegen. Grootste slachtoffers: de armste inwoners.

Iedereen kent Las Vegas als vakantieoord waar het puffen is, maar waar je tegelijkertijd in de koelte een gokje kan wagen in een van de tientallen casino’s en resorts. Sin City is goed voor maar liefst 40 miljoen toeristen per jaar. Maar er leven ook het hele jaar door mensen in deze gigantische oase middenin de woestijn. Zij moeten er de hitte veel langer dan een paar dagen of weken trotseren. Zonder airco ben je er verloren. Helaas soms letterlijk.

Lijkschouwer Jill Roberts herinnert zich een bewoner die vorig jaar in een broeiend hete kamer, zonder airco of ventilator, dood lag, terwijl het buiten 46 graden was. “De natuur kent geen genade”, zegt ze in The Guardian. “Zeker op die dagen van 46 graden is er niet veel nodig. Ik doe dan mijn administratie buiten in de zon en niet binnen in huis waar het enorm heet is.” Hitte is in Clark county, waartoe ook Las Vegas behoort, vaak een van de doodsoorzaken. De temperaturen zijn er dodelijk.

De opwarming van de aarde maakt alles nog erger. Als er niets gedaan wordt aan de wereldwijde uitstoot van koolstof, dan voorspellen wetenschappers tegen het eind van de eeuw 96 dagen per jaar rond de 38 graden Celsius, waarvan 60 warmer dan 40,5 graden en 7 dagen ‘buiten categorie’ die de huidige gevoelstemperaturen zullen overschrijden.

Het toerisme neemt nog toe in Las Vegas, net als het aantal inwoners. Dat betekent ook meer voertuigen en meer schadelijke uitstoot. Er wordt alsmaar bijgebouwd, straten en woningen, wat de hitte nog erger maakt. Sinds 2011 is er elk jaar groei en de toekomst ziet er dan ook niet rooskleurig uit voor Sin City. “Hels” zelfs, volgens The Guardian. Tick Segerblom, die tegenwoordig in de commissie van Clark county zetelt, ijvert daarom voor een krachtdadige aanpak. “Hoeveel maanden per jaar kunnen we dit houden?” vraagt hij zich af, verwijzend naar het toekomstbeeld dat mensen niet meer buiten zouden komen in de vreselijke hitte.

Wetenschapster Rachel Licker waarschuwt voor de gevolgen voor de productiviteit in het zuiden van de staat Nevada. Bouwprojecten zullen vertragen en vaker moeten stilgelegd worden voor de veiligheid. Het zal invloed hebben op het werk van agenten en van postbodes. Scholen zullen hun uren moeten aanpassen. Er zullen meer stroompieken komen die de centrales niet meer aankunnen. Met kinderen en ouderen als grootste slachtoffers, als de airco uitvalt net op momenten dat verkoeling echt nodig is. Licker zegt dat Las Vegas nog warmer zal worden en dat het niet geweten is wat de inwoners zullen aankunnen.

Segerblom pleit voor maatregelen op gemeentelijk niveau. Zoals het aanplanten van meer inheemse bomen en struiken, het opleggen van energiezuinige bouwvoorschriften, het bevorderen van bouwen in de hoogte eerder dan uitbreiding op de grond, het ontwikkelen van alternatieven voor bestrating en voor betonnen voetpaden.

Het goede nieuws is dat Las Vegas wel degelijk zelf al in actie geschoten is. Sinds 2016 probeert het de eigen koolstofuitstoot te beperken door alle overheidsgebouwen en de straatverlichting te voorzien van hernieuwbare energie. De grootste verbruikers - de wereldberoemde casino’s en resorts - doen eveneens meer en meer duiten in het zakje.

MGM Resorts heeft zo’n 9 hectare zonnepanelen op het congrescentrum van Mandalay Bay geplaatst, en veel van de elektriciteitsvoorziening voor de Bellagio, Luxor en New York, New York komt van een zonnepaneel in de Mojave-woestijn. Met de zoektocht naar meer en meer bronnen van propere energie probeert Las Vegas het hoofd te bieden aan de toenemende vervuiling door de alsmaar vaker dienstdoende aircosystemen.