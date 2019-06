Sledehonden die over water lopen? Klimaatwetenschapper deelt foto van intrieste realiteit AW

17 juni 2019

23u14 1 Milieu Steffen Olsen, een Deense klimaatonderzoeker, deelt een alarmerende foto via Twitter. Daarop zijn enkele sledehonden afgebeeld in Groenland, hun vertrouwde omgeving. Maar de omstandigheden zijn minder vertrouwd. In plaats van op ijs te lopen, wroeten ze door een natte plas water.

Wat eigenlijk een dikke laag ijs met daarop nog wat sneeuw moest zijn, transformeerde door de hoge temperaturen tot een grote plas water. En laat Groenland nu net een populair land in het klimaatonderzoek zijn.



Ook Olsen is in Groenland in het kader van zijn onderzoek. Hij verzamelt er meetapparatuur samen met enkele lokale jagers. Hun taak wordt serieus bemoeilijkt door het smeltende ijs. Het water trekt overigens niet weg omdat het ijs onder het water nog steeds zo’n 1,2 meter dik is.

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA Steffen M. Olsen(@ SteffenMalskaer) link

2 miljard ton ijs

Volgens een recent onderzoek was er nooit eerder sinds het begin van de waarnemingen door weersatellieten (in 1979) midden juni zo weinig ijs in het noordpoolgebied. Met temperaturen die meer dan 20 graden hoger liggen dan normaal, smolt er op één dag in Groenland maar liefst 2 miljard ton ijs.



En dat is slecht nieuws. “De gemeenschap in Groenland is afhankelijk van het ijs, voor transport, te jagen en te vissen”, schrijft Olsen in het Twitterbericht.