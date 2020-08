Sequoia’s van 2.000 jaar in oudste staatspark van Californië blijven dan toch overeind na zware bosbranden Joeri Vlemings

25 augustus 2020

17u48

Bron: NBC News 1 Milieu Er werd gevreesd voor de vele bomen in het oudste staatspark van Californië die zwaar geteisterd werden door de hevige bosbranden vorige week. Sommige sequoia’s daar zijn tot 2.000 jaar oud en bij de hoogste exemplaren op onze planeet. Maar een ploeg van Associated Press kon met eigen ogen vaststellen dat de meeste sequoia’s de vuurzee hebben overleefd.

Het had zomaar gekund dat de sequoia’s in het Big Basin Redwoods State Park, ongeveer 70 km ten zuiden van San Francisco, na maar liefst 2.000 jaar compleet in de vlammen waren opgegaan. Velen gingen daar met pijn in het hart ook vanuit. Maar gisteren trokken een reporter en fotograaf van het persbureau AP het natuurpark in om zich van de situatie te vergewissen. En kijk, ze kwamen terug met goed nieuws. “Ik kan niet zeggen hoe fijn dit voelt voor mijn gemoedsrust”, reageert Laura McLendon, directeur van het ‘Sempervirens Fund’, een milieubeweging die zich inzet voor de bescherming van sequoiabomen en hun habitat.

Het historische hoofdgebouw van het natuurpark is helaas wel in de as gelegd. Net als enkele kleinere gebouwen en kampeerterreinen. “Maar het woud is niet weg”, aldus McLendon. “Het zal weer aangroeien. Elke oude sequoia die ik ooit heb gezien, zowel in Big Basin als in andere parken, draagt littekens van branden. Ze hebben verscheidene branden meegemaakt, mogelijk nog erger dan deze.” Het belangrijkste is dat ze niet omvallen om weer te kunnen doorgroeien.

De hoogste boom in het park ooit was Mother of the Forest, met een lengte van zomaar eventjes honderd meter. Bij een storm brak de top af, maar er ontsproot toch weer een nieuwe tak waar de oude was gegroeid. De neergevallen bomen leven overigens ook nog voort in de andere, omdat ze die voeden via de bodem.

Big Basin opende in 1902 de deuren. Jaarlijks krijgt het sequoiapark 250.000 bezoekers over de vloer. De bekendste attractie is de Redwood Trail of het sequoiapad. Het natuurpark kon nog maar pas opnieuw openen en moest alweer sluiten door de branden.