Schokkende beelden tonen pijnlijk gevolg van politiek wanbeleid en Australische hittegolf: “Jullie moeten je schamen” AW

23 januari 2019

12u42

Bron: AAAS 0 Milieu Australiërs puffen en zweten, en dat doen ze intussen bijna twee maanden. In december sneuvelden er enkele hitterecords, maar ook januari is het bijzonder warm met temperaturen tot zelfs 50 graden. En dat eist zijn tol, niet alleen voor de inwoners maar ook voor het hele Australische ecosysteem.

Dat bleek nogmaals nadat Rob McBride en Dick Arnold een filmpje op sociale media deelden. Daarin is duidelijk te zien hoe de mannen aan de oever van een rivier staan. Ze houden twee reusachtige dode vissen vast. “Dit zijn er slechts twee van de vele vissen”, vertellen ze nog. Daarop zoomt de camera uit en tonen ze honderden drijvende vissen, tragisch aan hun einde gekomen in de Australische Darling rivier.



De dood van de vissen is niet het gevolg van een vishengel, evenmin zou het volgens de Australische mannen een rechtstreeks gevolg zijn van de droogte. “Dit heeft de mens gedaan”, zeggen ze teleurgesteld. “Politici en katoenboeren moeten zich schamen”, besluiten ze.

Irrigatie

Hoewel wetenschappers beamen dat de massale vissterfte in Australië geen rechtstreeks gevolg is van de droogte, de hittegolf is wel een belangrijke katalysator geweest. “Boeren doen het kostbare water stroomopwaarts bewegen om hun velden te irrigeren. Daardoor is er minder water voor de vissen”, aldus Quentin Grafton, professor aan de Australian National University (ANU) en gespecialiseerd in waterproblemen in Australië. Zijn onderzoeksgroep sluit zich verder wel aan bij de verwijten van Rob McBride en Dick Arnold: de zorgwekkende vissterfte is een gevolg van “politiek wanbeleid”.

Beperkte hoeveelheid zuurstof en algen

Matthew Collof, ecoloog aan de ANU, legt uit hoe het zo ver kon komen: “Het overmatig watergebruik zorgt ervoor dat rivierbeddingen laag staan”. Een kleiner wateroppervlak betekent automatisch een beperkte hoeveelheid zuurstof die wordt opgenomen. “Daarnaast ontstond er een grote algenbloei.”



Algenbloei is een typisch zomers verschijnsel omdat het optreedt wanneer er al weinig zuurstof aanwezig is in langzaam stromend of stilstaand water. Eigenlijk is het een manier om het ecologisch evenwicht terug te herstellen, maar daarvoor zuigt het eerst de resterende zuurstof uit het water. “Dat leidde tot de verstikking van wel 100.000 tot zelfs 1 miljoen vissen”, aldus Matthew Collof. “Het zal lang duren voordat de vissenpopulatie terug hersteld is.”

Bevel tot minder waterwinning

Eigenlijk had dit niet mogen gebeuren. In 2008 beval de Australische overheid immers al een studie aan die moest bepalen hoeveel water lokale boeren uit het Murray-Darling bassin mochten gebruiken. Dat gebied wordt immers beheerd door de overheid. Er volgde een harde conclusie: de boeren zouden het gebruik van het rivierwater met minstens 3.000 tot zelfs 7.600 gigaliter (1 gigaliter is 1.000.000.000 liter) moeten reduceren om de gezondheid van het ecosysteem te waarborgen.

Uiteindelijk beval de overheid de boeren in 2012 om hun waterverbruik met 2.750 gigaliter te reduceren. Daarnaast vermoedt Quentin Grafton dat maar liefst 75 procent van het water dat wordt opgepompt uit de rivier niet gemeten wordt.

Watermanagement

Na het filmpje en het ongenoegen van talrijke omwonenden, trommelde de overheid nogmaals een expertengroep van twaalf academici op, waaronder Matthew Collof en Quentin Grafton van de ANU. Zij gaan aan de slag met het ecosysteem rondom de rivier en zullen bestuderen hoe ze zo snel mogelijk water kunnen terugwinnen. Daarnaast bestuderen ze welk effect dat zal hebben op de rivierstroming.



De meeste experts willen verder gaan en dringen aan op een onafhankelijk adviesorgaan dat de lokale boeren voldoende moet informeren over watermanagement.