Russische burgemeester wordt nalatigheid verweten na groot diesellek

11 juni 2020

12u53

Bron: ANP 0 Milieu De burgemeester van de noordelijke Russische stad Norilsk wordt verdacht van criminele nalatigheid in verband met het grote brandstoflek in de Ambarnaja-rivier. Vorige week raakte bekend dat maar liefst 15.000 ton diesel in de rivier terecht was gekomen en 6.000 ton in de grond. Het lek zou zijn ontstaan bij een energiecentrale.

De burgemeester, Rinat Achmetsjin, heeft nagelaten om passende maatregelen te treffen na het lek eind vorige maand, zo staat in een verklaring van de Russische dienst voor corruptiebestrijding. De leidinggevende van de energiecentrale werd vorige week aangehouden.

President Vladimir Poetin reageerde furieus op berichten over geblunder rond de milieuramp. Hem was ter ore gekomen dat de lokale autoriteiten pas na twee dagen via sociale media te weten kwamen dat sprake was van een lek.



Behalve naar de gouverneur van de regio Krasnojarsk, heeft Poetin ook stevig uitgehaald naar Vladimir Potanin, de rijkste man van Rusland en de grootste aandeelhouder van het mijnbouwbedrijf Nornickel, de eigenaar van de energiecentrale. Nornickel wordt al geruime tijd beschuldigd van het negeren van milieurisico's. De kapotte tank zou 35 jaar oud zijn geweest en had sinds 2018 een algemeen nazicht moeten krijgen.

De mijnreus vindt de beschuldiging onterecht en beweert dat de ramp kon plaatsvinden doordat de altijd bevroren bodem was ontdooid. Mocht dat waar zijn, dan zou een groot deel van de infrastructuur in het noorden van Rusland gevaar lopen.

De natuur raakte alvast zwaar vervuild door het diesellek. Russische specialisten hadden dinsdag al 14.000 vierkante meter aan verontreinigde bodem schoongemaakt. Ook de sterk getroffen Ambarnaja-rivier en zijrivieren moeten worden aangepakt. Experts gaan ervan uit dat de natuur jaren nodig zal hebben om te herstellen.