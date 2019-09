Rusland warmt twee keer sneller op dan wereld als geheel ttr

05 september 2019

17u20

Bron: belga 0 Milieu Rusland warmt 2,5 keer sneller op dan de wereld als geheel. Dat heeft het Russische ministerie van Milieu laten weten.

De voorbije vier jaar zijn sowieso de warmste sinds wereldwijd temperaturen worden geregistreerd. Gemiddeld steeg de temperatuur in Rusland sinds 1976 met 0,47 graden per decennium. Wereldwijd bedroeg die stijging 'maar' 0,17-0,18 graden per decennium.

Volgens het Russische ministerie werd de klimaatverandering vooral gedreven door de stijging van de concentraties broeikasgassen.

Rusland heeft trouwens wel zijn voordeel gedaan met de stijgende temperaturen. De Noordelijke Zeeroute, die vroeger maar enkele maanden per jaar ijsvrij was, kan nu voor langere periodes per jaar bevaren worden. Moskou promoot de handel via die route.