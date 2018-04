Rusland stuurt drijvende kerncentrale naar Noordpool: "Tsjernobyl op ijs" HR

28 april 2018

16u27

Rusland heeft een omstreden drijvende kerncentrale voor de energievoorziening van zijn buitenposten in het Noordpoolgebied te water gelaten.

Het schip Akademik Lomonosov, een drijvend ponton, verliet zaterdag zijn werf in Sint-Petersburg, aldus het persagentschap Interfax. De komende weken zal het vaartuig via de Baltische Zee en de Noorse Zee naar de Russische marinehaven Moermansk gesleept worden. Daar krijgen de twee kernreactoren van de krachtcentrale nucleaire brandstof, zei Pavel Ipatov van exploitant Rosenergoatom aan het persagentschap Tass. Hij sprak van een "historische" gebeurtenis.

De Akademik Lomonosov is van strategisch belang voor Rusland. Het platform zal in de zomer 2019 vanuit Moermansk naar de Poolzee gesleept worden en er de Russische buitenposten van stroom en warmte voorzien en ook zeewater ontzilten. De kerncentrale kan rond de 200.000 mensen van stroom voorzien. Thuishaven wordt Pevek aan de Oost-Siberische Zee, de meest noordoostelijke haven van het Russische Verre Oosten.

Smeltend ijs

Milieuactivisten noemen het project riskant. Met het oog op de kernramp van Tsjernobyl in 1986 waarschuwde de milieuorganisatie Greenpeace onlangs nog voor het gevaar van "een Tsjernobyl op ijs".

Rusland wil zich toegang garanderen tot de rijke olie- en gasvelden die zich in de regio rond de Noordpool zouden bevinden. Bovendien komen er door het klimaatgerelateerde smeltend ijs nieuwe scheepvaartroutes in het hoge noorden van Rusland vrij. Daarom breidt Moskou zijn aanwezigheid in de regio ook op militair vlak verder uit. Ook de Verenigde Staten en andere oeverstaten hebben interesse in het Noordpoolgebied.