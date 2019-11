Exclusief voor abonnees Ruimt de plasticvanger van The Ocean Cleanup ook het zeeleven op? Cor Speksnijder

18 november 2019

15u09

Bron: de Volkskrant 0 Milieu De plasticvanger waarmee de Nederlandse uitvinder Boyan Slat de oceanen wil schoonmaken, veegt ook allerlei zeedieren op, waarschuwen biologen. Doet zijn werk meer kwaad dan goed?

Met zijn plannen om ronddrijvend plastic in de oceanen met lange armen op te vegen, oogstte Boyan Slat niet alleen lof en bewondering. Van begin af aan waren er bedenkingen. Critici zeiden dat hij het afval beter kan opvangen voordat het op volle zee terechtkomt. Zij werden gehoord: onlangs presenteerde de jonge Nederlandse uitvinder/ondernemer (25) een systeem om plastic uit rivieren te vissen. Daarmee verstomde niet alle kritiek. Biologen waarschuwen dat het schoonmaken van de oceanen het mariene leven bedreigt, omdat de plasticvangers ook zeedieren opvegen.

De Amerikaanse kwallenexpert Rebecca Helm van de universiteit van North Carolina uitte haar zorgen eerder dit jaar in het tijdschrift The Atlantic. Toen Slats organisatie The Ocean Cleanup vorige maand een foto publiceerde die het succes van haar werk in de Grote Oceaan moest onderstrepen, zag Helm haar gelijk bevestigd: tussen de troep in de veegarm zaten zeediertjes gevangen. Ze wees ruim honderd beestjes op de foto aan, voornamelijk kleine kwallen en zeeslakken. Boyan Slat ontkent dat zijn systeem schade van betekenis aanricht. Maar hoe zit het nu?

