Ruim tienduizend eigenaars van zonnepanelen willen geld groenestroomcertificaten niet ADN

08u02

Bron: Belga 64 photo_news Milieu Hoewel ze daar recht op hebben, vroegen ruim 10.000 eigenaars van zonnepanelen in Vlaanderen het afgelopen jaar hun groenestroomcertificaten bij hun distributienetbeheerder Infrax/Eandis niet aan. Dat schrijft Het Belang van Limburg vandaag.

Op 14 november vorig jaar zijn de distributienetbeheerders Infrax en Eandis verantwoordelijk geworden voor de groenestroomcertificaten in Vlaanderen. "Vorige maand, dus bijna één jaar na de overdracht naar de netbeheerders, waren ruim 10.000 installaties nog altijd niet aangemeld: 4.330 bij Infrax en 5.839 bij Eandis", zegt Johan Danen (Groen), die de cijfers bij Vlaams Energieminister Bart Tommelein opvroeg.

Desinteresse?

Infrax vermoedt desinteresse bij een groot deel van deze 'achterblijvers'. "Ook na zes herinneringen per mail en brief laten deze mensen na zich in orde te stellen", zegt Infrax-woordvoerder Björn Verdoodt. Verdoodt roept deze mensen op om zich alsnog in orde te stellen. "Zeker aangezien zij de niet-aangevraagde certificaten van het voorbije jaar nog altijd kunnen innen, simpelweg omdat de uitkering ervan gebeurt op basis van de vorige meterstand. Ze hebben er dus alle baat bij dit snel te doen."