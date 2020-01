Rookwolk van Australische bosbranden bereikt Chili IB

07 januari 2020

00u30

Bron: ANP 0 Milieu Een rookwolk die wordt veroorzaakt door bosbranden die Australië teisteren is 12.000 kilometer verderop, in Chili en Argentinië, zichtbaar. Dat maakten weerstations in beide Zuid-Amerikaanse landen vandaag bekend.

In de vroege uren van de dag "is het effect te zien via rode tinten in de zon. Dit effect wordt veroorzaakt door een rookwolk die van de branden afkomstig is", zei Chili's hoofd van de meteorologische dienst Patricio Urra.

De wolk is zes kilometer boven zeeniveau gestegen en vormt volgens Urra geen bedreiging voor de Chilenen. “Vanochtend had de zon een rode gloed door de rookwolken die vanuit de Australische branden de oceaan waren overgestoken”, zo liet Urra weten.

“Iets rodere zon”

De Argentijnse meteorologische dienst heeft satellietbeelden van de rookwolk gepubliceerd en stelt dat die via weerfronten wordt getransporteerd van west naar oost. De gevolgen daarvan zijn alleen zichtbaar via "een iets rodere zon".

Eerder kreeg Nieuw-Zeeland al te maken met de rook van de bosbranden in Australië: gletsjers in het land kregen een karamelkleur door het neergeslagen stof en de lucht boven beide eilanden verkleurde roodoranje.

Tot nu toe kwamen al 24 mensen om door de branden. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd.

👀Es verdad, el humo emanado de los grandes #incendios de #Australia ha llegado hasta la zona central de Chile, provocando un panorama gris🔥. Toda la información a continuación: #estamosconectados #AustralianBuschfire pic.twitter.com/5Y4zpZVVmL MeteoChile(@ meteochile_dmc) link