Rook uit Australische bosbranden maakte 400 slachtoffers mvdb/IPS

24 maart 2020

23u36 0 Milieu De rook en luchtvervuiling door de gigantische bosbranden in Australië is verantwoordelijk voor vierhonderd extra slachtoffers en duizenden ziekenhuisopnames. Dat blijkt uit berekeningen door Australische wetenschappers.

De studie onder leiding van de Universiteit van Tasmanië berekende de blootstelling van de bevolking aan fijnstof. Uit metingen bleek dat de concentratie tijdens de bosbranden tot veertien keer het historische gemiddelde bedroeg.



De onderzoekers vergeleken sterfgevallen, spoedbehandelingen en cardiovasculaire (hart en bloedvaten) en respiratoire (ademhaling) ziekenhuisopnames met het gemiddelde in een normale periode. Daaruit bleek dat de rook tijdens de bosbranden in 2019 en begin 2020 verantwoordelijk was voor 417 extra sterfgevallen, 1.124 ziekenhuisopnames voor cardiovasculaire problemen en 2027 opnames voor ademhalingsproblemen.



“Uit eerder onderzoek weten we wat de risico’s zijn op sterfte en ziekenhuisopname door rook en luchtverontreiniging”, zegt hoogleraar Jalaludin Bin Jalaludin van de University of New South Wales. “We hebben deze risicoberekeningen toegepast op het basale sterftecijfer en het aantal ziekenhuisopnames en hebben zo de ratio sterfgevallen/ziekenhuisopnames berekend als gevolg van rookverontreiniging.”

De schattingen van de onderzoekers zijn gebaseerd op de gegevens van meetstations in de vier oostelijke staten. Dat wil zeggen dat ze tijdens de onderzoeksperiode geen gegevens bevatten over rook van alle extreme branden in Australië.

“We hebben vanaf 1 oktober 2019 slechts naar vier staten gekeken voor een bepaalde periode”, zegt Jalaludin. “Er waren enkele branden in september waar we geen rekening mee hebben gehouden, en ook branden in andere staten”.

Andere gezondheidseffecten

“Bovendien hebben we alleen gekeken naar de resultaten waar we sterk bewijs voor hebben. Er zijn veel andere gezondheidseffecten veroorzaakt door bosbranden, bijvoorbeeld effecten op de geestelijke gezondheid, ziekenhuisopnames of bezoeken aan de spoeddienst voor andere aandoeningen die we niet hebben geëvalueerd”, zegt Jalaludin. “Hetzij omdat het moeilijk is om dergelijke informatie te verkrijgen, hetzij omdat het verband tussen luchtverontreiniging en deze aandoeningen niet zo sterk is.”

Volgens de onderzoekers zijn de schattingen dan ook conservatief en is er meer onderzoek nodig om een duidelijker beeld te krijgen van de algehele impact.

Daarnaast, zegt Jalaludin gaat het enkel om algemene schattingen voor de bevolking. Mogelijk zijn de effecten groter bij de mensen in de frontlinie, zoals brandweerlieden en mensen in de ergst getroffen gemeenschappen. Het onderzoek verscheen gisteren (maandag) in het Medical Journal of Australia.