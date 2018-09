Robotkwal moet koraalrif beschermen Karen Van Eyken

Voortaan kunnen wetenschappers een indrukwekkende vloot van robotkwallen inzetten om fragiele ecosystemen te monitoren. De flexibele tuigjes kunnen zich namelijk door nauwe openingen bewegen zonder schade aan te richten.

De onderwater drones met een doorsnede van 20 cm zijn ontworpen door ingenieurs van de universiteit van Florida en worden aangedreven door hydraulische tentakels.

"Het is de bedoeling dat de robotkwallen minder milieubelastend zijn dan bijvoorbeeld mini-onderzeeërs", zo stelt professor Eric Engeberg van de 'Florida Atlantic University'.

"Miniduikboten zijn rigide en gebruiken meestal een propeller om zich voort te bewegen," zegt hij. "Die propellers kunnen het rif aan stukken snijden en ook bij een eventuele botsing dreigt het ecosysteem averij op te lopen."

"De zachte kwalrobot daarentegen kan deze problemen vermijden met zijn onorthodoxe ontwerp en slimme manier van voortbewegen. "Het is wel belangrijk om hun positie goed op te volgen, zodat ze na een missie kunnen worden teruggehaald," legt de professor uit.

"Het is inderdaad een geweldig idee om het ontwerp te baseren op een bestaand organisme", meent marinebioloog John Turner. Maar hij waarschuwt ook dat de kunstmatige kwallen door schildpadden of zeezoogdieren zouden kunnen worden opgegeten. Daarom zouden de designers best overwegen om de robotten uit te rusten met een waarschuwingssignaal of ze te voorzien van een 'slechte smaak' zodat andere dieren geen zin meer hebben om ze te verorberen.