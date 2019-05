Rivieren in heel de wereld vervuild met antibiotica: concentraties tot 300 keer boven veilige drempel HAA

28 mei 2019

12u56

Bron: IPS 1 Milieu Twee derde van de onderzochte rivieren in de wereld is vervuild met antibiotica. Dat blijkt uit metingen in 72 landen. De gevonden concentraties zijn honderden keren hoger dan wat als veilig wordt bestempeld.

Wetenschappers van de Universiteit van York zochten in rivieren over de hele wereld naar veertien populaire antibiotica. Op 65 procent van de 711 meetpunten vonden ze die ook. De meest gevonden variant was trimethoprim, een antibioticum dat vooral bij blaasontstekingen gebruikt wordt: op maar liefst 307 van de 711 meetpunten werd het gevonden.



Het antibioticum dat het vaakst de veilige drempel overschrijdt, is dan weer ciproflaxacine, dat vooral gebruikt wordt tegen infecties aan blaas, luchtwegen en huid.

Veilige drempel

De veilige drempel is voor elk antibioticum bepaald door de AMR Industry Alliance en varieert tussen de 20 en 32.000 nanogram per liter. Voor ciproflaxacine overschreed de concentratie op 51 meetplaatsen die drempel.



Metronidazol, dat vooral gebruikt wordt om infecties aan huid en mond te behandelen, haalde dan weer het record voor de allerhoogste concentratie: op een meetpunt in Bangladesh lag de concentratie driehonderd keer hoger dan wat als veilig wordt beschouwd.

Wereldwijd

Het onderzoeksteam wijst erop dat vooral in Azië en Afrika de drempels overschreden worden, maar ook in Europa en Noord- en Zuid-Amerika werden vaak hoge concentraties genoteerd. In Bangladesh, Kenia, Ghana, Pakistan en Nigeria werden de grootste overtredingen vastgesteld. Binnen Europa was Oostenrijk de slechtste leerling van de klas.

Opvallend: de sites met de hoogste metingen lagen vaak dichtbij een waterzuiveringsstation of afvalstort.

Grootschalig

Het is voor het eerst dat het probleem op een dergelijke schaal onderzocht wordt. “Tot nog toe werd vooral in Europa, Noord-Amerika en China onderzoek gedaan naar vervuiling met antibiotica”, zegt John Wilkinson van het Department of Environment and Geography.

“Vaak ging het ook maar om een handvol varianten. We weten eigenlijk erg weinig over de globale schaal van het probleem. Deze studie helpt de kenniskloof dichten, met informatie uit landen die nooit eerder onderzocht waren.”

Resistentie

Volgens Alistair Boxall, hoogleraar Ecologie en Geografie, moeten de resultaten van de studie een alarmsignaal zijn. “De resultaten moeten ons de ogen openen en bezorgd maken”, zegt hij. “Veel wetenschappers en beleidsmakers beseffen nu dat het milieu een belangrijke rol speelt in het probleem van toenemende resistentie bij bacteriën. “Uit onze data blijkt dat de vervuiling van rivieren met antibiotica daar een belangrijke rol in kan spelen.”

Dat probleem oplossen zal niet eenvoudig zijn. “Het wordt een enorme uitdaging waarvoor investeringen nodig zijn in de afvalwaterverwerking, strengere regelgeving en de schoonmaak van sites die al vervuild zijn”, besluit Boxall.