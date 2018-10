Ecover Gesponsorde inhoud Restafval of pmd-zak? 5 plastictwijfels opgelost Aangeboden door Ecover

24 oktober 2018

Make Belgium Great Again? Een paar weken geleden trok Frances Lefebure naar Oostende om mensen bewust te maken van hun vervuilende plasticverbruik. Met haar actie kon ze ruim 8621 mensen overtuigen om een herbruikbare drinkbus te kiezen in plaats van wegwerpflesjes. Maar je kan nog meer doen om de berg plasticafval te verkleinen. Door slim te sorteren, zorg je namelijk voor meer recyclage én minder plasticoverschot. Vul jij je pmd-zak al volgens de regels van de kunst? Met dit overzicht werk je alle twijfels weg en haal je de laatste foutjes uit je sorteergedrag.

Dé basisregel

Belgen zijn prima sorteerders die de basisregels goed kennen: plastic flessen, drankkartons en flacons van douchegel stop je in de blauwe pmd-zak. Botervlootjes, yoghurtpotjes, plastic bakjes van groenten of fruit, folie en losse zakjes mogen daar niet in (sommige gemeenten hebben daar een roze zak voor). Maar wat met ander plastic verpakkingsspul? Doe je alles zoals het moet? Check het met deze vijf stellingen.

1. Flessen en drankkartons moet je eerst uitspoelen

Niet waar. Alles wat je in de blauwe zak stopt moet leeg zijn, maar het is niet nodig om de verpakking uit te spoelen. Integendeel, zo bespaar je water en ook dat is goed voor het milieu. Het volstaat dus om plastic flessen, flacons en kartons goed leeg te schrapen. Daarna platduwen en afsluiten met de bijhorende dop.

2. Alle plastic doppen en deksels mogen in de blauwe zak

Niet waar. De ene plastic dop is de andere niet. Dopjes van drinkflessen of -kartons mogen mee. Laat ze wel op de verpakking zitten, anders worden ze tijdens het verwerkingsproces niet correct gesorteerd. Losse plastic doppen of deksels van choco- of honingpotten mogen niét in de blauwe zak: voorlopig zijn sorteermachines niet in staat om die eruit te filteren voor recyclage. Bij doppen met een kindveilige sluiting moet je alarmbel afgaan. Want een kindveilige dop betekent: gevaarlijk product. En doppen of flacons van gevaarlijke stoffen horen niet thuis in de blauwe zak: tijdens het recyclageproces kunnen restanten van deze producten voor verwondingen zorgen. Check ook de pictogrammen voor gevaarlijke stoffen die op de verpakking staan. Flacons van deze producten horen bij klein gevaarlijk afval (KGA).

3. Zeepflacons met een pompje mogen in de pmd-zak

Waar. Net zoals je het dopje best laat zitten op lege platgeduwde plastic flessen, mag ook het pompje op zeepflacons blijven. Doppen of pompjes worden tijdens het sorteerproces van de flessen of flacons gescheiden en apart verwerkt.

4. Lege navulverpakkingen van vloeibare zeep of wasmiddel stop je in de pmd-zak.

Niet waar. Het zachte plastic van navulverpakkingen kan voorlopig niet gerecycleerd worden. Je gooit ze dus bij het restafval.

5. Plastic tubes van tandpasta mogen niet in de blauwe zak.

Waar. Ook plastic tubes van tandpasta zijn uit ander plastic gemaakt dan harde flessen en flacons. Niet in de pmd-zak dus, maar bij het restafval.

Meer tips & tricks op www.betersorteren.be

Nieuwe pmd-regels op komst

In de loop van 2019 worden de sorteerregels voor plastic eenvoudiger. Er wordt dan overgeschakeld op een nieuwe blauwe zak, die veel meer soorten plastic mag bevatten, dus ook de potjes, vlootjes, folie en zakjes die er nu niet in mogen. Je krijgt bericht wanneer de nieuwe pmd-zak in jouw gemeente wordt gelanceerd.

De pop-up Statiegeld Store: Ecover beloont je sorteergedrag!

Vrijwillig sorteren is prima. Maar het resultaat zou nog beter zijn met een statiegeldsysteem voor plastic: meer recyclage, minder zwerfafval en minder plastic soep in de natuur. De ecologische schoonmaakpionier Ecover betreurt dat er in België nog altijd geen statiegeldsysteem bestaat en neemt dus zelf het voortouw: van 15 tot 17 november opent Ecover in het centrum van Antwerpen de eerste Statiegeld Store van het land. Lever hier je PET-fles in en je krijgt een fles Ecover-afwasmiddel en één euro cadeau. Die euro kan je houden of doneren aan de Statiegeld Alliantie, een vzw die actie onderneemt tegen zwerfafval.

Meedoen met de eerste statiegeldactie van het land? Ga tussen 15 en 17 november langs bij de Statiegeld Store van Ecover in Antwerpen. Surf naar deze pagina voor meer info!