Republikeins Congreslid over stijgende zeespiegel: "Komt door rotsen die in zee vallen"

18 mei 2018

05u17

Bron: The Guardian, CNN 1 Milieu Dat veel Republikeinse politici in de VS de klimaatopwarming in twijfel trekken, is geen groot nieuws meer. Maar ze zijn soms wel erg vindingrijk in het verzinnen van verklaringen voor de neveneffecten van de opwarming van de aarde. Zo heeft Mo Brooks, een Republikeins Congreslid uit Alabama, zijn eigen alternatieve uitleg voor de stijgende zeespiegel. Die deed hij woensdag uit de doeken tijdens een hoorzitting van het Wetenschaps-, Ruimte- en Technologiecomité.

Tijdens de ondervraging van wetenschapper Phil Duffy, directeur van het Woods Hole Research Center, suggereerde Mo Brooks dat de stijgende zeespiegel het gevolg is van de afzetting van slib en modder die door rivieren naar de oceaan worden afgevoerd. “Je hebt dan minder ruimte in die oceanen omdat de bodem omhoog komt”, stelde de 64-jarige Republikein. “En wat met de kliffen van Dover… en Californië, waar de golven tegen de kust slaan en er keer op keer kliffen in zee vallen? Daardoor verplaatst water zich, waardoor het [zeeniveau] stijgt, niet?”, ging hij verder.

Duffy was weinig onder de indruk van de vreemde suggestie:“Ik ben er vrij zeker van dat dit in menselijke tijdsschema’s minuscule effecten zijn”, reageerde hij.

Ook de smelting van de poolkappen is volgens Brooks nonsens: hij beweerde woensdag dat de Antarctische ijskap in feite in omvang toeneemt. “We hebben satellietbeelden die duidelijk de inkrimping van het Antarctisch ijs en een versnelling van die inkrimping aantonen”, riposteerde de wetenschapper, verwijzend naar gegevens van NASA en het Nationale Sneeuw- en IJsdatacentrum van de VS.

Maar Brooks geloofde er niks van: “Wel, ik heb een NASA-basis in mijn district en blijkbaar vertellen ze jou iets anders dan mij. Er zijn genoeg studies die met betrekking tot Antarctica aantonen dat de totale ijskap, vooral die over land, toeneemt, niet afneemt. Je kan misschien iets anders beweren als je het wil hebben over Groenland of de Noordpool”, antwoordde hij.

Volgens NASA is de oppervlakte van de ijskap in Antarctica sinds 2002 flink gekrompen. Op haar website geeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie ook meer informatie over de stijgende zeespiegel: “De stijging van de zeespiegel wordt voornamelijk veroorzaakt door twee factoren die verband houden met global warming: het bijkomende water van de smeltende poolkappen en gletsjers en de expansie van het zeewater terwijl het opwarmt”, valt er te lezen.

Duffy, die onder Obama werkte aan het beleid inzake de klimaatverandering, vertelde aan CNN dat hij niet verrast is door de sceptische vraagstelling tijdens de hoorzitting. “Het is niks nieuws”, zei hij. “Ze doen dat al eeuwig.” Hij had echter gehoopt dat een “productief” wetenschapscomité een agressiever beleid aangaande de klimaatverandering zou formuleren en zou zorgen voor meer middelen voor wetenschappelijk onderzoek, aldus een teleurgestelde Duffy. En wat de stijgende zeespiegel betreft, “dat is echt wel het gevolg van de klimaatverandering”, voegde hij eraan toe.