Regering Trump zet afbouw van Obama's verwezenlijkingen voort: einde klimaatplan in zicht kv

23u13

Bron: Belga 0 AFP Een kolencentrale in Castle Dale, Utah. Milieu De Amerikaanse regering van president Donald Trump is begonnen met de geleidelijke afschaffing van het klimaatplan van zijn voorganger Barack Obama. De directeur van milieudienst EPA, Scott Pruitt, legde vandaag een document voor hoe de afschaffing van het Clean Power Plan, waarmee de uitstoot van broeikasgassen van kolencentrales moet verminderd worden, moet bewerkstelligd worden. Het proces kan mogelijk echter maanden duren. De regering riskeert bovendien juridische geschillen.

Volgens dit programma moeten energiecentrales hun schadelijke stoffen tegen 2030 met 32 procent in vergelijking met 2005 verminderen. Dat was een hoeksteen van Obama's klimaatstrategie. De Democraat had de staten in 2015 opgeroepen om plannen voor te leggen doe ze de doelstelling tegen 2022 wilden bereiken. Het hooggerechtshof stopte de plannen echter begin 2016 in de ijskast. Meer dan twee dozijn staten met een meerderheid van Republikeinen in het bestuur en een aantal ondernemingen uit de energiesector hadden bij verschillende rechtbanken klacht neergelegd tegen de plannen van Obama.

REUTERS Scott Pruitt, nu aan het hoofd van het Environmental Protection Agency, was zelf een van de grote tegenstanders van Obama's klimaatbeleid.

Lees ook Reynders woont symposium over oceaanbeheer bij

Pruitt was destijds als hoofdaanklager van Oklahoma een van de architecten van het juridisch verzet.