Recordregens creëren ‘megarivier’ die zo gigantisch is dat je er niet kan naast kijken op satellietbeelden Karen Van Eyken

14 februari 2019

17u53

Bron: News.com.au, Sky News 0 Milieu De recordregens waarmee de Australische staat Queensland dagenlang kreeg af te rekenen, heeft zijn sporen nagelaten in de outback. Op satellietbeelden zijn de gevolgen duidelijk zichtbaar. Een lokale rivier is razendsnel uitgegroeid tot een ‘megarivier’ van wel 60 km breed waardoor de koeien tijdens de stortregens geen droog plekje meer konden vinden. De tol is dan ook dramatisch hoog: naar schatting 500.000 runderen overleefden de overstromingen niet.

In sommige gebieden in Queensland is in een week tijd evenveel neerslag gevallen als normaal in een heel jaar. Dat leidde tot “ongeëvenaarde” overstromingen. Twee mensen kwamen om het leven en 1.100 anderen moesten worden geëvacueerd.

Het overtollige water stroomde grotendeels naar het bekken van de Flinders rivier die in geen tijd uitgroeide tot een gigantische stroom van maar liefst 60 km breed. Volgens de Australische weerkundige dienst gaat het om de grootste overstromingen in meer dan 50 jaar. Op satellietbeelden kan je momenteel niet langer naast de Flinders rivier kijken. Eveneens opvallend is de bruine kleur van het water en dat komt omdat de stroom nu heel veel modder, puin en dode dieren meevoert.

Meteoroloog Rob Sharpe van Sky News heeft verklaard dat de enorme omvang van de rivier en de snelheid waarmee ze is aangezwollen de reden is waarom tot een half miljoen runderen de dood werden ingejaagd. De arme dieren konden nergens nog een droog stuk land vinden om aan de overstromingen te ontsnappen.

“De hoeveelheid neerslag was amper te bevatten. Meer dan 500 mm regen verspreid over een enorm uitgestrekt gebied van honderden kilometers”, legde Sharpe uit. “Recordregens hebben zodoende geleid tot een recordoverstroming van de Flinders rivier.”

Met een lengte van 1.000 km is de Flinders rivier de langste rivier van Queensland. Onderweg passeert ze steden zoals Richmond, Hughenden en Julia Creek, die ook zwaar getroffen werden door de overstromingen.

De ‘megarivier’ zal opnieuw tot haar normale omvang krimpen van zodra het overtollige water de zee instroomt. Dat zou volgende week al het geval kunnen zijn.

Maar voor runderen die de overstromingen hebben overleefd, blijft de toestand precair. De koeien zijn dan meestal gestrand op een stukje land en kunnen nog steeds geen kant op. Vaak worden ze omringd door karkassen van dode dieren en kunnen ze alsnog ziek worden door besmet water te drinken. De autoriteiten zijn van plan om hooibalen te laten droppen voor de overlevende runderen.

De minister van landbouw van Queensland, Mark Furner, is met een team deskundigen op weg naar de overstroomde gebieden om te achterhalen hoe de dode dieren zo snel mogelijk kunnen worden verwijderd.

Experts overwegen de aanleg van massagraven. Het zou de snelst mogelijke manier zijn om de de dode dieren weg te halen zodat de uitbraak van besmettelijke ziektes kan worden voorkomen. Betrokken landbouwbedrijven komen in aanmerking voor een subsidie ​​van maximaal 25.000 Australische dollar (ruim 15.000 euro). Een schrale troost.