Rechter geeft Greenpeace deels gelijk: Vlaanderen moet luchtkwaliteitsplan maken (maar dat is er al) Dwangsom van 1.000 euro per dag vertraging mvdb ara

10 oktober 2018

15u06

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1 Milieu Het Vlaams Gewest moet binnen het jaar een luchtkwaliteitsplan opstellen voor het volledige grondgebied van het Vlaams Gewest. Dat heeft de Brusselse kortgedingrechter beslist na een vordering van milieuorganisatie Greenpeace. "Maar dat plan is klaar", reageert het kabinet-Schauvliege.

Greenpeace spande eind vorig jaar een zaak aan tegen Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V), omdat de Vlaamse regering te weinig zou doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De Brusselse Nederlandstalige rechtbank geeft Greenpeace nu deels gelijk en verplicht de Vlaamse regering een luchtkwaliteitsplan op te stellen voor haar volledige grondgebied. Doen ze dat niet binnen het jaar, dan moet de regering Greenpeace een dwangsom betalen van 1.000 euro per dag vertraging, tot een maximum van 5 miljoen.

Stikstofdioxide

Volgens de rechter werd de CO2-norm in 2016 overschreden in alle zones van het Vlaams Gewest. "De maatregelen die het Vlaams Gewest tot hiertoe heeft genomen, volstaan niet om die overschrijdingen te vermijden en zullen de luchtverontreiniging ook niet binnen een zo kort mogelijke periode terugdringen beneden de jaargrenswaarde", stelt de rechtbank. "Daarom beveelt de rechtbank aan het Vlaams Gewest om een luchtkwaliteitsplan op te stellen voor heel het Vlaams Gewest, op basis waarvan de periode van overschrijding van de grenswaarden zo kort mogelijk kan gehouden worden." Dat luchtkwaliteitsplan moet er zijn binnen het jaar, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag vertraging.

"Plan is klaar"

"Maar dat plan is op de superministerraad in juli goedgekeurd", stelt het kabinet-Schauvliege. "Nu is het nog in openbaar onderzoek, en kunnen er nog bezwaren geformuleerd worden. Later dit jaar wordt het definitief goedgekeurd op de ministerraad." Het kabinet benadrukt ook dat Greenpeace maar deels gelijk kreeg. "Vijf inhoudelijke punten werden ongegrond, onontvankelijk of zonder voorwerp verklaard."

De rechter oordeelde ook dat Vlaanderen binnen de drie maanden bijkomende meetresultaten van de luchtkwaliteit in 2016 moet meedelen aan de Europese Commissie. Die staan sinds januari op de website van Vlaamse Milieumaatschappij, maar het Vlaams Gewest is ook wettelijk verplicht om die officieel mee te delen aan de Europese Commissie. En dat heeft ze nog niet gedaan.