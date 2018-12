Rapport Noordzee: vluchtende zeezoogdieren, erbarmelijk bodemleven en teveel toxische stoffen en zwerfvuil Nog veel werk aan de winkel om Europese doelstellingen tegen 2020 te halen Bart Boterman

21 december 2018

14u25 1 Milieu Uit een rapport van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) blijkt dat het Belgische gedeelte van de Noordzee nog niet de vooropgestelde milieunormen heeft bereikt. De concentraties toxische stoffen zijn nog te hoog. Zwerfvuil blijft een groot probleem en het is slecht gesteld met het bodemleven door visserij. Overduidelijk is bovendien dat zeezoogdieren vluchten voor de geluiden van windmolenparken.

Het onderzoek is een tussentijdse evaluatie van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Tegen 2020 beoogt de Europese Unie een ‘goede milieutoestand’ te bereiken in de Europese wateren. Volgens het rapport wordt op verschillende criteria een positieve evolutie waargenomen, maar toch is er nog heel wat werk aan de winkel om de doelstellingen binnen een jaar te bereiken.

Toxische stoffen

De concentraties van toxische stoffen liggen nog steeds hoger dan de geldende milieunormen. “De concentraties zijn evenwel in dalende lijn ten opzichte van het onderzoek in 2012, maar voor verschillende stoffen blijkt opvolging noodzakelijk. In het bijzonder voor koper dat opnieuw wordt gebruikt in verf voor schepen na de ban van de stof tributyltin”, luidt het rapport. Daarnaast stelt zich in de kustzones het probleem van eutrofiëring, namelijk een te hoge aanwezigheid van nutriënten die tot algenbloei en zuurstoftekort kan leiden. “Maar door de aanwezige stromingen resulteert dit echter niet in ongewenste fenomenen zoals zuurstofgebrek”, klinkt het.

Een groter probleem lijkt wel het zwerfvuil in de Noordzee en op de bodem. “De toestand blijft nog steeds problematisch ten opzichte van 2012. Dit vraagt blijvende aandacht”, staat te lezen in de bevindingen. Ook met het bodemleven is het slecht gesteld. “De toestand van de bodem als habitat is niet optimaal, vooral omwille van verstoring door bodemvisserij. De soortensamenstelling op de bodem wijkt af van de referentiegemeenschappen”, staat letterlijk in het rapport.

Vluchtende zeezoogdieren

Ook de windmolenparken hebben een invloed op het marien leven, zo blijkt. De onderwatergeluiden zouden een grote factor zijn. “Het vluchtgedrag van zeezoogdieren als respons op energietoevoer uit de Noordzee is overduidelijk. De effecten op de populaties van alle zeedieren is echter nog onduidelijk en wordt verder gemonitord”, aldus het rapport. Als het op zeevogels aankomt, worden de milieudoelen echter niet gehaald. De aantallen nemen af en bevinden zich net boven de drempelwaarden. Er worden wel veel minder met olie besmeurde vogels aangetroffen.

Visbestanden verbeteren

Met de visbestanden die onderhevig zijn aan commerciële visserij lijkt het dan weer beter te gaan. Verklarende factoren zouden de invoering van ambitieuzere beheerdoelen en een correcte toepassing van het Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid zijn. In de Belgische wateren werden de populaties van negen vissoorten onderzocht. Toch is slechts een van de negen vissoorten beoordeeld als ‘duurzaam bevist’, met name de schol.

“Zeven andere soorten, namelijk kabeljauw, wijting, tong, tarbot, griet, schar en bot, laten wel positieve ontwikkelingen opmerken. Enkel voor tongschar nam de biomassa tijdens de beoordelingsperiode soms af”, aldus de conclusies over de visbestanden. Voor de stekelrog als indicator voor langlevende soorten wordt wel een positieve trend waargenomen.

Internationale samenwerking vereist

Overkoepelende conclusies luiden als volgt. “De goede milieutoestand werd nog niet bereikt in het Belgisch deel van de Noordzee, hoewel voor verschillende elementen een positieve evolutie werd waargenomen. Meer gegevensverzameling en wetenschappelijke onderbouwing is nodig om tot verdere conclusies te komen want op verschillende domeinen is de monitoring pas opgestart. Internationale samenwerking blijft belangrijk aangezien grensoverschrijdende stromingen de toestand van de Belgische wateren in grote mate bepalen”, besluit het KBIN.