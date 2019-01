Prins William interviewt tv-legende David Attenborough: “We kunnen volledige ecosystemen uitroeien zonder het zelfs maar te merken” kv

22 januari 2019

19u19

Bron: Reuters 0 Milieu De Britse kroonprins William heeft vandaag op het World Economic Forum in Davos een gesprek gevoerd met de Britse bioloog David Attenborough over de “haperende” manier waarop wereldleiders de milieuproblematiek aanpakken.

“Normaal gezien stellen mensen mij vragen, dus het is best aangenaam om de rollen eens om te draaien”, zei prins William bij aanvang van het interview met de 92-jarige presentator.

Volgens Attenborough, bekend van fenomenale natuurdocumentaires zoals ‘Blue Planet II’ en ‘Dynasties’, is de klimaatcrisis enorm nijpend. “We zijn nu zo talrijk, zo machtig, zo wijdverspreid dat we volledige ecosystemen kunnen uitroeien zonder het zelfs maar te merken”, stelde Attenborough, die slechts enkele weken jonger is dan Williams grootmoeder Queen Elizabeth.



Volgens de bioloog was het Klimaatakkoord van Parijs een belangrijke mijlpaal, omdat wereldleiders eindelijk de gevaren erkenden van de stijgende temperaturen, maar helaas “zijn er mensen die zich eruit teruggetrokken hebben”, zei hij.

We kunnen de natuur vernietigen zonder zelfs maar te merken dat we dat doen. En als we de natuur vernietigen, dan vernietigen we uiteindelijk onszelf. David Attenborough

Een van hen is de Amerikaanse president Donald Trump. Vorige maand zei Attenborough nog dat Trump “risico’s neemt” met zijn houding tegenover de klimaatverandering. Hij roept de wereldleiders die deze week in Davos bijeenkomen op om de natuur te beschermen en niets te verspillen, of het nu om voedsel of energie gaat.

“We kunnen haar (de natuur) met gemak vernietigen. We kunnen haar vernietigen zonder zelfs maar te merken dat we dat doen. En als we de natuur vernietigen, dan vernietigen we uiteindelijk onszelf.” Eerder deze week waarschuwde Attenborough er al voor dat “de Tuin van Eden” niet langer bestaat.