Prins Charles: “Het is mogelijk al te laat om het milieu te redden” TT

08 juni 2019

11u05

Bron: ANP 4 Milieu De Britse prins Charles is bang dat het al te laat is om het milieu nog te redden. In een interview met The Telegraph spreekt de troonopvolger zijn zorgen uit over de klimaatverandering.

Charles was al in de jaren 80 een van de voorvechters voor een beter milieu. "Helaas gaat de vernietiging van het milieu nog altijd door", zegt hij tegen de krant. "Als er al iets verandert, gaat het heel langzaam. Te langzaam. En het komt te laat."

De chemicaliën die worden gebruikt in de landbouw vormen volgens Charles, die zelf een biologische boerderij heeft, een belangrijk probleem. "Die komen in onze rivieren en eindigen in de zee waar ze ongelooflijke schade toebrengen aan al het leven in het water."

Charles zegt ook bang te zijn voor de toekomst. "Het toenemende verlies van de biodiversiteit maakt mij bang. We lijken te zijn vergeten dat alles in de natuur met elkaar verbonden is, waaronder de mens."