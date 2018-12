Prachtig: Amerikaans dennenbos gehuld onder laagje sneeuw DVDE

17 december 2018

21u02

Bron: Storyful 1

Justin McFarland fietste door een dennenbos in North Ogden in de Amerikaanse staat Utah, toen het plots begon te sneeuwen. Hij besloot zijn drone tevoorschijn te halen en dat leverde deze prachtige beelden op. Na afloop postte McFarland het filmpje op sociale media met daarbij de vraag of de beelden in kleur of in zwart-wit gemaakt werden. Het antwoord was uiteraard in kleur.