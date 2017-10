Poleposition! Leuvens studententeam eindigt als eerste in kwalificaties WK zonnewagens ADN

12u22

Bron: Belga 1 AP Milieu Het Punch Powertrain Solar Team, bestaande uit 21 Leuvense ingenieursstudenten, is vandaag in het Australische Darwin als eerste geëindigd in de kwalificaties van het tweejaarlijkse wereldkampioenschap voor zonnewagens. Het studententeam start morgen dus in poleposition in een race om als eerste het 3.021 km verderop gelegen zuidelijke Adelaide te bereiken. Verwacht wordt dat ze daar donderdag aankomen.

Samen met 25 andere teams strijden de Leuvenaars in de Challenger Class. In totaal schreven 42 teams, verdeeld over drie categorieën, zich in. Aan de kwalificaties vandaag namen uiteindelijk 38 teams deel. De Punch Two van het Punch Powertrain Solar Team, reed een tijd van 2 minuten en 3,8 seconden, wat iets beter was dan het Japanse NITech Solar Racing (2 minuten, 4,9 seconden) en het Western Sydney Solar Team (2 minuten, 6,4 seconden). De Leuvense zonnewagen werd bestuurd door professioneel racepiloot Bert Longin.

"Ik ben sinds een week in Australië en heb gezien hoe hard deze studenten werken. Dit is een trofee die ze verdienen" Professioneel racepiloot Bert Longin

Lees ook Studenten starten met bouw van zevende Belgische Solar Car

"Ik ben sinds een week in Australië en heb gezien hoe hard deze studenten werken", zegt Longin in een eerste reactie. "Dit is een trofee die ze verdienen." Twee jaar geleden eindigden de Leuvense studenten vijfde in hun reeks. Het nieuwe team is ervan overtuigd dit jaar beter te doen en ambieert de eerste plaats. De poleposition in de eerste rit is volgens hen zeer belangrijk omdat de race morgen start in het centrum van Darwin, temidden van het ander verkeer. Wie als eerste start, vermijdt opgehouden te worden door andere zonnewagens.

AP

De Punch Two, waaraan de Leuvense studenten samen met een aantal bedrijven 15 maanden werkten, heeft een topsnelheid van 120 km per uur en een gewicht van 143 kilo. Er kan één persoon in plaatsnemen. In vergelijking met zijn voorganger kon er 20 kilo bespaard worden door gebruik te maken van ultralichte metalen. De zonnecellen op de wagen zijn van een type dat ook gebruikt wordt in de ruimte. Met een efficiëntie van 34 procent zijn ze dubbel zo goed als wat op de meeste daken ligt. Innovatief is ook mogelijkheid om het achterwiel licht te draaien, zodat de wagen kan profiteren van zijwind.

Getty Images for SATC

Getty Images for SATC

Getty Images for SATC

Getty Images for SATC

AP

AP